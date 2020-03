Avigan, farmaco per il Coronavirus anche in Italia?/ Aifa “scarse prove efficacia”

Avigan (Fapiravir) potrebbe essere il farmaco giusto da usare nel trattamento del Coronavirus. E’ quello che ha consigliato ufficialmente il governo cinese. Secondo quanto spiegato da Zhang Xinmin, direttore del Centro nazionale cinese per lo sviluppo della biotecnologia, parte del ministero delle Scienze cinese – scrive NurseTime.org – il farmaco in questione “ha un livello elevato di sicurezza ed è chiaramente efficace nel trattamento” dei pazienti affetti da Covid-19. Avigan è stato sviluppato nel 2014 da una consociata di Fujifilm, Fujifilm Toyama Chemical e sin dallo scorso febbraio è in uso in Giappone nel trattamento dell’infezione da Coronavirus. Xinmin ha riferito risultati straordinari in chi lo ha assunto, riuscendo a negativizzare il virus in 4 giorni mentre il gruppo di controllo ha impiegato undici giorni. Il Giappone, tramite il proprio ministro degli Esteri ha già annunciato di aver messo a disposizione il farmaco Avigan (Fapiravir) all’Iran per aiutare nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus. Secondo lo studio eseguito sull’uso del farmaco, le radiografie eseguite dopo il suo impiego hanno evidenziato dei miglioramenti importanti delle condizioni polmonari in circa il 91% dei pazienti nei quali Avigan è stato somministrato, contro il 62% di miglioramento in coloro che non lo hanno usato.

AVIGAN, FARMACO PER IL CORONAVIRUS DAL GIAPPONE ALL’ITALIA? INTERVIENE L’AIFA

Avigan sarà ora prodotto in Cina con licenza giapponese. Oltre a questo farmaco si parla anche di una medicina da assumere per via orale che utilizza favipiravir e che potrebbe essere efficace nel trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus. Intanto il virus sembra scomparire a contatto con una elevata concentrazione di enoxaparina sodica. Si tratta di un anticoagulante fra i più usati per la prevenzione del tromboembolismo venoso. Fujifilm però sta al momento fornendo solo Avigan agli ospedali in Giappone per la ricerca clinica. La ricerca è iniziata a marzo ed i risultati potrebbero arrivare solo nei prossimi mesi. In Giappone tuttavia la ricerca non si ferma e attualmente si sta cercando di sviluppare un farmaco con parti del sistema immunitario prelevate dal plasma dei pazienti contagiati e poi guariti al fine di trasferire gli anticorpi. Il futuro farmaco dovrebbe chiamarsi TAK-888 e sarebbe destinato solo ad un numero limitato di malati, i più gravi. Avigan sarà presto introdotto anche in Italia come annunciato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia su Facebook: “Sta girando un video di un farmaco giapponese, l’Avigan. L’Aifa ha dato l’ok alla sperimentazione, e verrà sperimentato anche in Veneto, spero che da domani si possa partire”. Più cauto Burioni che ha commentato: “Non esistono evidenze scientifiche in merito”. E sul tema si è espressa anche la stessa Aifa con una nota ripresa da Adnkronos e nella quale ha precisato: “Ad oggi non esistono studi clinici pubblicati relativi all’efficacia e alla sicurezza del farmaco […] Favipiravir – spiega l’Aifa – è un antivirale autorizzato in Giappone dal marzo 2014 per il trattamento di forme di influenza, causate da virus influenzali nuovi o riemergenti, e il suo utilizzo è limitato ai casi in cui gli altri antivirali sono inefficaci. Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli Usa”.



