Avincola, “Goal!”/ Chi è?, Barbarossa: “Mi ricorda Ivan Graziani e Alan Sorrenti”

Chi è Avincola finalista Sanremo Giovani 2021?

Guardi in faccia Avincola, vedi i suoi baffi scuri, il suo look anni Settanta, e ti aspetteresti di sentir uscire dalla sua ugola una voce profonda. Quella che invece gli ha consentito di meritarsi la finale di Sanremo Giovani con il brano “Goal!” è al contrario una voce giovane, pulita, delicata, capace di declinare le diverse sfumature di una canzone che racconta la volontà di riuscire ad ottenere un lieto fine nella propria vita. In tal senso la canzone è molto esplicita: “Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai? Magari domani cambiamo vita. Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai. Magari faccio goal! Vinciamo la partita”. Ora non sappiamo se Avincola riuscirà davvero a vincere la partita arrivando tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, ma un “Goal!” lo ha certamente già fatto ben impressionando ad AmaSanremo e meritandosi un posto nella finale di stasera.

Avincola, “Goal!”

Ma qual è stata la reazione degli esperti di AmaSanremo dinanzi alla performance di Avincola? Il primo a parlare è stato Luca Barbarossa: “Lui ha fatto proprio una canzone. (…) Mi ricordi tantissimo la timbrica di grandissimi cantautori e cantanti come Ivan Graziani, Alan Sorrenti nei suoi momenti di migliori. E poi mi piace pure che hai dato come titolo “Gol!”, non è mai facile dare un titolo di una sola parola. Ti do 10″. Morgan si è detto “emozionato” dalla canzone di Avincola, aggiungendo come sia “struggente” il modo in cui il cantante crede nella potenza del verbo, della parola: “Lo sono perché io so cosa vuol dire parlare trovando dall’altra parte un muro che non ti ascolta”. Dieci anche per lui. Entusiasmo condiviso anche da Beatrice Venezi: “Mi ha colpito molto la frase iniziale: ‘Voglio stare bene, stare bene e basta’. Questo è uno statement, una presa di posizione molto forte”. Per lei voto 9. Chiusura per il maestro Pelù: “Hai una padronanza del linguaggio della scrittura delle canzoni pop notevole. La canzone scorre tranquilla (…). Non mi è piaciuta l’interpretazione, ma l’ho trovata un po’ piatta come emissione vocale”. Il suo è anche il voto più basso: un 7. Il pubblico di Sanremo Giovani lo smentirà nel suo scetticismo?





