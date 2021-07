Aviva Wines sbarca su Mediaset: video spot/ Le bollicine colorate arrivano in tv

Aviva Wines conquista Mediaset: le bollicine colorate sono sbarcate in tv con la pubblicità in onda in questi giorni sulle tre reti del Biscione. Al centro della campagna promozionale c’è il concept che ha reso celebre il brand, cioè il tema del colore. “That’s Blue Sky, That’s Gold, That’s Rose, That’s Pink Gold”, le parole che compaiono sulle nuvole colorate che accompagnano l’entrata a scomparsa delle bottiglie di Aviva con un jingle musicale in sottofondo. Questo è l’ultimo tassello in ordine di tempo della start up, che ha saputo puntare su una strategia promozionale multicanale, costruendo il suo marketing sui social attraverso collaborazioni importanti, a partire da quella con Fedez, finendo nelle principali piazze e strade italiane con le affissioni pubblicitarie tramite i cartelloni di Urban Vision.

Ora arriva lo spot sui canali generalisti. Intanto le vendite continuano a crescere, infatti Aviva Wines è uno dei best seller sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Nei primi mesi del 2021 ha registrato dati significativi, con ricavi che infatti hanno superato la soglia dei due milioni di euro.

AVIVA WINES, LE BOLLICINE CHE CONQUISTANO I VIP

Lo sbarco sulle reti Mediaset è per Aviva Wines un vero e proprio colpaccio che non ha precedenti per la giovane start up, nata l’anno scorso. Se su Amazon si posiziona sul podio delle bottiglie più vendute, ci sono prospettive frizzanti anche per il futuro. Aviva spumante è, ad esempio, tra le parole più cliccate sul Web, a conferma dell’interesse che suscita questo prodotto. Molti personaggi famosi hanno deciso di brindare con gli spumanti colorati, non solo Fedez. Nella lista spicca anche Denis Dosio, uno degli influencer più seguiti, che ad esempio ha inserito Aviva nel video della sua nuova canzone, “Fammi sbagliare“, dal ritmo estivo. Dunque, questo modello continua a far scuola. E il merito è dei giovani imprenditori Driss El Faria, Diego Granese e Fabrizio Vallogo. Tutto è cominciato come un sogno, ma ora parliamo di obiettivi raggiunti, anche molto importanti. Ma nel futuro dei tre giovani imprenditori ci sono sicuramente nuove sfide per proiettare Aviva Wines ancora più in alto.

