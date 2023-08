Avocado “Luna”: gli scienziati sviluppano una nuova variante/ Né troppo acerbo né troppo maturo

Gli avocado, oltre ad essere deliziosi e sempre più in voga, sono anche particolarmente sani e ricchi di qualità nutritive che lo rendono un alimento perfetto per le diete. Non mancano però i lati negativi: infatti, sono anche fastidiosi. Se li mangi troppo presto, sono acerbi, se invece aspetti troppo a lungo, si rovinano e non è possibile mangiarli. Proprio per questo, capire quando raccogliere gli avocado è complicato. Proprio per questo motivo, l‘Università della California Riverside (UCR) ha sviluppato una nuova varietà di avocado, il Luna UCR.

Polmoni, riprodotto per la prima volta un organoide/ Replica in scala realizzata in laboratorio

Ma qual è la differenza di questo nuovo frutto rispetto agli altri? Questa varietà non dovrebbe differire in termini di gusto però ha un vantaggio decisivo: solo quando è maturo la sua buccia verde dovrebbe diventare “nera”, come spiega l’UCR sul suo sito web. L’avocado Luna presenta quindi vantaggi non solo per i consumatori, ma anche per gli agricoltori. Inoltre, gli alberi sono particolarmente piccoli e consentirebbero agli agricoltori di raccogliere “in modo efficiente e sicuro” i suoi frutti. Come spiegato ancora dagli scienziati, questa varietà di avocado in coltivazione garantirà raccolti particolarmente proficui.

Niger, il colpo di Stato preoccupa l'UE per la fornitura di uranio/ Francia: "Nessun problema"

Le varietà di avocado

In Germania sono utilizzate principalmente due varietà di avocado, “Hass” e “Fuerte”. Il Fuerte a forma di pera ha una buccia verde liscia ma quello Hass, dalla buccia nera, è il più conosciuto. Questa varietà fu scoperta per caso nel suo giardino alla fine degli anni ’20 dal giardiniere Rudolph Hass, che diede il nome alla pianta. Dopo aver venduto tale albero di avocado ad altri coltivatori, ha permesso la sua diffusione. Le quasi 400 altre varietà di avocado, come l’avocado da cocktail senza semi o l’avocado sferico Nabal, sono meno frequenti di queste.

Superluna dello Storione visibile in tutta Italia oggi/ Più grande e luminosa: cos'è

Le radici della nuova varietà Luna risiedono anche nell’avocado Hass, che secondo l’UCR è “la bisnonna” del nuovo avvocato. Già dalla fine degli anni ’50 gli scienziati cominciarono le sperimentazioni sugli avvocato Hass dalla buccia verde, cercando di garantire una nuova variante. Dopo una serie di incroci e flop di mercato, ecco la nascita di “Luna”. Non è chiaro quando verrà lanciata: UCR ha affermato di aver stretto una partnership con la società spagnola Eurosemillas, che commercializzerà il frutto. L’azienda collabora con gli agricoltori di 14 Paesi per svilupparlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA