Avril Lavigne e Tyga stanno insieme?/ La cantante conferma il gossip

Avril Lavigne e Tyga sono fidanzati: è ufficiale

A pochi giorni dalla rottura con Mod Sun che le aveva fatto la proposta di matrimonio a Parigi, Avril Lavigne e Tyga confermano la loro relazione. La coppia si è presentata alla Fashion Week di Parigi insieme, mostrandosi in atteggiamenti inequivocabili. La cantante ha, dunque, confermato il gossip che da giorni circolava incessante.

Baci, sorrisi e coccole, Avril Lavigne e Tyga non si nascondono ai fotografi rivelando a tutti il loro amore. Il settimanale Chi ha ripreso l’evento di moda scattando le foto incriminate: “A pochi giorni dopo la fine della storia con Mod Sun, che le aveva chiesto anche la mano, la cantante è volata a Parigi per la fashion week con Tyga” si legge sulla pagina Instagram del giornale.

Avril Lavigne riceve una proposta di matrimonio da Mod Sun: le sue parole

Avril Lavigne e Mod Sun sono stati insieme per due anni, durante i quali c’è stata una romantica proposta di matrimonio. Lo scorso anno, infatti, l’artista punk si è inginocchiato di fronte alla cantante canadese chiedendole di sposarlo sotto il cielo di Parigi.

A raccontare come si è svolto il lieto evento è la stessa Avril Lavigne su People: “Eravamo a Parigi su una barca sulla Senna. Avevamo un violinista, champagne e rose. Sembrava che il tempo si fosse fermato, e in quel momento c’eravamo solo noi due”. Durante l’intervista, la star ha raccontato di quanto il suo fidanzato Mod Sun sia premuroso e attendo ad ogni dettaglio: “Sapeva fin dall’inizio che volevo un diamante a forma di cuore perché il giorno in cui ci siamo incontrati avevamo degli anelli pavimentati a forma di cuore abbinati. Da allora li abbiamo indossati tutti i giorni, quindi è giusto avere un diamante a forma di cuore come anello di fidanzamento. Lo amo così tanto”.

