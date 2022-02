Avril Lavigne, il nuovo album è “Love Sux”/ “Pazzesco vedere la mia musica…”

Avril Lavigne è tornata. La cantautrice canadese che ha debuttato quando era giovanissima conquistando il successo mondiale, ha fatto un grandissimo regalo ai fan pubblicando il nuovo album dal titolo “Love Sux”. Un ritorno in grande stile quello dell’artista canadese che i fan di tutto il mondo aspettavano con ansia. Amatissima sia dalla sua generazione, ma anche da quelle più giovani, Avril Lavigne non nasconde l’entusiasmo per essere apprezzata come musicista anche dai più giovani.

Gary Brooker è morto/ Leader dei Procol Harum stroncato dal cancro

«È pazzesco vedere la mia musica ancora in risonanza con le persone di una nuova generazione, è stimolante e mi motiva ogni volta. Sento ancora il bisogno di fare tutto il meglio che posso e di prendere sul serio tutto ciò che faccio. È un’esperienza unica da vivere ed è fantastico quando nuovi artisti vengono da me e dicono che amano i miei vecchi lavori», ha spiegato l’artista ai microfoni de La Stampa.

Irama "Piuma? Il mio scudo, ero vittima di bullismo"/ "Ragazzi volevano aggredirmi…"

Avril Lavigne: “Sono un’artista che cambia spesso idea”

Determinata, coraggiosa e con tanta voglia di tuffarsi in nuove avventure, Avril Lavigne è un’artista che cambia idea. Un atteggiamento di cui l’artista ha parlato ai microfoni de La Stampa sottolineando come questo modo di fare sia motivo di presa in giro da parte delle persone che lavorano con lei.

«Sì la cambio spesso. Penso che abbia qualcosa a che fare con l’essere una Bilancia. Tutti quelli che lavorano con me mi prendono in giro per questo, ma d’altra parte, tiene tutti all’erta e pronti per dare il massimo. Sono una persona molto eccitante», ha concluso l’artista che, nel nuovo album, il settimo in studio, ha inserito dodici tracce.

"Povero gabbiano, hai perduto la compagna"/ Video: perché il brano è tornato virale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA