L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, torna sul giallo di Garlasco e torna a ribadire la sua tesi secondo cui la povera Chiara Poggi sarebbe stata ammazzata da qualcuno che non è Alberto Stasi, molto probabilmente un sicario scelto da dei mandanti.

Ma perchè Alberto Stasi avrebbe dovuto tacere e farsi un sacco di anni di galera, e soprattutto, chi avrebbe voluto la morte della povera 26enne di Garlasco? Tutte domande a cui ha cercato di rispondere il legale di Sempio parlando con i microfoni di Ore 14, in onda su Rai Due: “Ovviamente non è stato Andrea Sempio ad uccidere Chiara Poggi ma neanche Alberto Stasi – dice il legale – per me sono entrambi innocenti, forse Stasi sa chi l’ha uccisa”.

Delitto Garlasco/ Avv. Sempio choc: "Alberto Stasi sta coprendo i mandanti, è stato imbeccato da qualcuno"

Poi prosegue: “La mia tesi è che Alberto Stasi stia coprendo qualcuno per non finire anche lui così, lui non è entrato in casa, ecco perchè si sbaglia, dice un sacco di fesserie”, riferendosi al suo racconto fornito agli inquirenti quando ha trovato il cadavere della povera ragazza. “Quel racconto che fa – prosegue Lovati – non è verosimile, non è possibile che uno arriva lì e scavalca il muretto, cosa scavalchi? E poi se uno va a scavalcare lascerà le impronte”. Quindi. perchè è stata uccisa chiara? “Secondo me è diventata scomoda e hanno utilizzato Stasi come pedina e quando ci sono dei mandanti c’è sempre un sicario”.

Delitto di Garlasco, legale di Andrea Sempio attacca/ "Alberto Stasi innocente, ma sa qualcosa: deve parlare"

E ancora: “Questo è un omicidio senza un movente quindi penso che sia stato un sicario mandato da questi che volevano sbarazzarsi di Chiara. Lei ha aperto la porta al sicario? I sicari vanno d’appertutto, la scena del crimine così disordinata è stata fatto apposta per non rendere l’idea che sia stato un sicario. Chi potrebbero essere i mandanti? Un gruppo di persone, ce l’ho una idea però è un’idea un po’ così e non vorrei urtare la sensibilità di nessuno”, ha concluso l’avvocato.

Presente come sempre in studio a Ore 14 anche la dottoressa Bruzzone che non crede alla tesi del dottor Lovati sull’omicidio di Garlasco: “Secondo i giudici questa operazione dello scavalcare Stasi non lo fa, ci sono tanti aspetti non ritenuti credibili e soprattutto l’assenza di impronte e poi c’è una coincidenza sinistra fra quello che Stasi dice di aver fatto in casa dei Poggi e il percorso dell’assassino, solo che dell’assassino le tracce ci sono, di Stasi no”.

Delitto Garlasco/ Avv. Sempio: “Alberto Stasi è innocente, non si ripetano vecchi errori col mio cliente”

BRUZZONE SU CHIARA POGGI: “NON CREDO ALLA TESI DEL SICARIO, ANDREA SEMPIO…”

Ma è davvero possibile che un sicario abbia ucciso Chiara Poggi? “Io lo escludo – commenta la Bruzzone – nessuno si sogna di passare l’inferno da innocente, perchè avrebbe dovuto coprire il mandante?”, si domanda riferendosi ad Alberto Stasi. “Tra l’altro è stato sempre attenzionato e poi è rimasto attenzionato negli anni successivi”. Sulla nuova indagine aggiunge: “A livello mediatico ascoltando delle persone che hanno qualche informazioni in più, vi sarebbe lo scenario che Sempio sarebbe stato coinvolto in una serie di situazioni di cui Chiara Poggi sarebbe avvenuta a conoscenza e ciò avrebbe portato all’omicidio ma questo è un chiacchiericcio mediatico riguardante la pista di Sempio, che poi sia anche questa la pista che stanno seguendo gli investigatori…”.

“Gli inquirenti hanno al momento l’obiettivo di demolire l’alibi di Sempio o di trovare quello che potrebbe collocare Sempio altrove quella mattinata. Loro hanno bisogno di dire se lui era a Vigevano o meno e se c’era lui o qualc’un altro”. In conclusione, tornando su Stasi: “Come diventi assassino? Forse è emersa una parte di lui che non voleva rivelare ma che lei invece avrebbe rivelato”. A distanza di 18 anni quindi, il giallo di Garlasco continua a fare discutere ma soprattutto a dividere opinionisti e addetti ai lavori, fra chi crede che Stasi sia innocente e chi invece che sia colpevole.