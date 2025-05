Il dottor Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, è stato intervistato stamane da Mattino 5 News per parlare delle ultime novità riguardanti il suo assistito, a cominciare dalla notizia dell’impronta trovata vicino al cadavere della povera Chiara Poggi.

Una nuova che Lovati definisce: “Effettivamente sensazionale, mi ha destato preoccupazione, poi, quando mi è arrivata la PEC della Procura di Pavia, mi sono subito tranquillizzato. Si tratta di una consulenza tecnica dattiloscopica effettuata su incarico del tecnico del PM Civardi, che dovremo far controllare dai nostri tecnici, niente di più. Era un’impronta che si trovava sul muro nel 2007 e che era stata catalogata come non leggibile e non utilizzabile. Quindi staremo a vedere, niente di più e niente di meno. Non mi preoccupa”.

E ancora: “Non è una perizia ma una consulenza tecnica di parte. Possiamo farne 500, è di parte. La Procura è una parte processuale, non è il giudice”. Lovati prosegue: “Sono tutte cose da verificare, sono questioni tecniche che sfuggono alla nostra comprensione. Anche De Rensis (riferendosi all’avvocato di Alberto Stasi, ospite in studio, ndr) non è un dattiloscopista, quindi andiamoci piano, aspettiamo. Io metto in dubbio che quell’impronta sia di Andrea Sempio. Non credo a tutto ciò che mi si propina, adesso non ci credo”.

Sulla mancata presentazione in Procura: “Meno male che non ci siamo presentati per la storia dell’impronta a sorpresa, ci avrebbero massacrati. Almeno adesso lo sappiamo. Non ne sapevamo nulla, lo abbiamo saputo solo nel tardo pomeriggio. Loro, dal 9 maggio, avevano quella carta in tasca, ma è giusto così: è il gioco delle parti”.

Di nuovo sulla mancata presentazione: “Noi non rispettiamo la Procura? E la Procura rispetta l’indagato? Già in tre occasioni non c’è stato rispetto, sin dall’inizio. C’è un capo d’accusa di cui non si capisce niente, che non permette una difesa: è un’imputazione ondivaga. Devono parlare più chiaramente”.

Sul post della legale Angela Taccia: “Si tratta di stupidaggini, modi di dire, fanno un po’ spettacolo e basta. Ma questo non è il momento di fare spettacolo. Non l’ho pubblicata io quella roba lì, dico solo che c’è un rapporto fra le parti che sono contrapposte. Io difendo, la Procura accusa, e ci deve essere molta lealtà perché ci sia collaborazione. Se viene a mancare la lealtà, manca la collaborazione”.

Poi ribadisce: “L’accusa deve essere specifica e non ondivaga. Un’accusa ondivaga non mi permette una difesa corretta. La domanda alla madre di Andrea Sempio è stata abusata – dice riferendosi al giorno della SIT della madre, durante la quale si sarebbe sentita male – non dovevano, dovevano chiudere il verbale. Le impronte dattiloscopiche prese due volte sono inutilizzabili. Ci sono tante cose…”.

“Quest’apprensione delle impronte è stata effettuata il giorno dopo lo scioglimento della riserva con cui il GIP nominava il dattiloscopista, guarda caso. Eravamo al 15 aprile, le impronte di Andrea Sempio sono state prese il 3 marzo, e si sono accorti solo un mese dopo che non andavano bene, senza nemmeno avvertirmi”.

Su Andrea Sempio aggiunge: “Verrà il momento in cui risponderà alle domande della Procura, adesso no. Dovevamo prepararlo? Anche. E alla fine hanno scoperto le carte. Lui è innocente, ma è accusato di omicidio”.

Sulle prossime mosse: “Non è una guerra, è il gioco delle parti. C’è un processo: io sono la parte difensiva, e poi c’è la parte accusatoria. Non chiederemo che venga ascoltato, assolutamente no. Non chiediamo niente”. Sembra che Andrea Sempio non debba essere riconvocato: “Non verrà riconvocato perché dovevano chiedergli di quell’impronta. Ormai l’impronta è cristallizzata, quindi non c’è alcun bisogno di convocarlo”.

Sui presunti scritti trovati in casa di Andrea Sempio: “Non ne so niente – replica Lovati – so che ha fatto un tema sul caso di Garlasco quando si era iscritto a un corso di giornalismo”. Sullo stato d’animo: “Andrebbe chiesto a lui, ma secondo me non è tranquillo, anche se lo sembra. Ha un carattere forte”. Sul presunto malore durante l’interrogatorio del 2008: “Non ne so nulla”. E infine conclude: “Guerra all’ultimo sangue? Sono modi di dire. Posso dirlo in una trasmissione TV, ma non lo ribadisco. Saremo contrapposti alle tesi e agli atti della Procura, come qualsiasi difesa deve fare”.