Avvento, il calendario da oggi 1 dicembre/ Un dolce accompagnamento verso il Natale

Oggi, 1 dicembre, inizia il calendario dell’avvento. Possiamo finalmente dare il via al conto alla rovescia, i giorni che ci separano dal Natale, che come sempre, cadrà il prossimo 25 dicembre. Milioni gli italiani, soprattutto i piccini, che stamattina si alzeranno o si sono alzati, per andare appunto ad aprire la prima casellina del loro colorato calendario, una piccola tradizione che accompagnerà le famiglie per quasi tutto il mese, fino appunto alla venuta del Signore. Quella del calendario dell’avvento è un’usanza molto diffusa soprattutto nei paesi di lingua tedesca, e del nord Europa, ma anche in Italia va per la maggiore, e lo si capisce benissimo dai numerosi calendari che si possono acquistare nei supermercati, sia classici, quindi con la semplice casellina da aprire e con all’interno un’immagine natalizia, ma anche e soprattutto golosi, visto che la maggior parte racchiude una sorpresa in cioccolato, che sia Kinder, Lindt e via discorrendo.

AVVENTO, IL CALENDARIO DA OGGI 1 DICEMBRE: C’È ANCHE PER GLI AMICI A 4 ZAMPE

I calendari dell’avvento tradizionali (ormai molto rari), iniziano il conto dalla prima domenica dell’avvento, che è appunto oggi, mentre la maggior parte cominciano appunto con il primo dicembre (sempre oggi). I primi che si ricordano si sono diffusi negli anni ’20 in Germania, ed erano fatti di cartone con 24 finestrelle che venivano riempite di forme di cioccolata inerenti il Natale. Dal freddo nord quest’usanza ha raggiunto anche molte altre regioni dell’Europa, arrivando fino agli Stati Uniti. Oggi si trovano in circolazione di tutti i tipi, anche addirittura per gli amici a quattro zampe. A realizzare il calendario per gatti e cani è stato “Ca’ Zampa”, primo gruppo in Italia di centri che offre servizi di animali per compagnia. Nell’avvento canino e felino si trovano 24 caselle dove all’interno, invece che i classici dolci, troviamo dei buoni propositi per la salute dei nostri amici a quattro zampe, da applicare soprattutto nel periodo del Natale.

