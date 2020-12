Avversaria Atalanta ottavi Champions League 2020/ Sorteggio: una big per la Dea

QUALE SARÀ L’AVVERSARIA DELL’ATALANTA NEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE?

Il sorteggio di Champions League 2020 si avvicina, intanto bisogna naturalmente dire che è meraviglioso trovare l’Atalanta per il secondo anno consecutivo tra le “fantastiche 16” del calcio europeo, perché questo è un traguardo eccezionale per una società che resta una provinciale, ma che ormai è conosciuta, stimata (e magari anche temuta) ovunque. La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo la magnifica avventura dell’anno scorso, si è ripetuta, facendo anzi ancora meglio per quanto riguarda la fase a gironi, chiusa al secondo posto della classifica del girone D con 11 punti e le perle delle due vittorie in trasferta sul campo del Liverpool e poi anche su quello dell’Ajax, due squadre che hanno scritto la storia del calcio. Colpisce la differenza di rendimento fra casa e trasferta, dal momento che l’Atalanta è stata perfetta lontano da Bergamo – tre vittorie su tre – mentre in casa ha raccolto solo due pareggi, ma naturalmente il bicchiere è mezzo pieno e la testa già a quello che potrà succedere in futuro. Vediamo allora, aspettando il sorteggio, quale potrebbe essere l’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Champions League.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: AVVERSARIA LAZIO? ECCO CHI EVITARE AGLI OTTAVI…

L’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Champions League uscirà da un sorteggio che prevede una rosa di sei candidate: i nerazzurri infatti non possono incrociare Juventus o Liverpool, perché sono vietati i derby tra squadre della stessa nazione e le sfide già andate in scena nel girone. Di conseguenza le possibili rivali della Dea sono le rimanenti sei vincitrici dei gironi, cioè Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Chelsea e Psg. Comunque vada, sarà un problema per Gian Piero Gasperini, ma anche la garanzia di due sfide affascinanti e da giocare senza nulla da perdere – in fondo, chi vince a Liverpool ed Amsterdam ha le carte in regola per fare bene ovunque. A voler indicare le opzioni “meno peggiori” potremmo indicare il Borussia Dortmund, che in due partite contro la Lazio ha fatto un solo punto pur vincendo infine il girone, oppure notare che il Chelsea non è quello degli anni migliori, così come il Real Madrid (due sconfitte contro lo Shakhtar e qualche scricchiolio anche in Liga). Con il Psg c’è il ricordo bruciante ma tutto sommato positivo di agosto: anche contro i parigini si può almeno provare a giocarsela, pur se da netti sfavoriti. Le due opzioni peggiori potrebbero dunque essere il Manchester City e ancora di più il Bayern Monaco, ma per fare ipotesi ci sarà tempo: oggi invece scopriremo cosa ci dirà l’urna del sorteggio…



