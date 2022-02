Avversaria Atalanta/ Sorteggio ottavi Europa League: qualche insidia ma…

Quale sarà l’avversaria dell’Atalanta nel sorteggio degli ottavi di Europa League?

Ci sono otto possibilità, perché gli ottavi di finale saranno l’ultimo turno nel quale ci sono dei vincoli da rispettare. Nel sorteggio degli ottavi di Europa League per la precisione, sono teste di serie le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di questa Europa League 2021-2022, mentre non sono teste di serie le formazioni che hanno vinto i playoff tra le seconde e chi arrivava dalla Champions League, come appunto l’Atalanta che ha battuto l’Olympiakos.

Questo significa che l’Atalanta non è testa di serie e che dovrà di conseguenza giocare il ritorno in trasferta, come d’altronde già accaduto contro i greci senza creare alcun problema alla Dea (che sappiamo avere più problemi in casa in questa stagione). Soprattutto, sono escluse le possibilità di incrociare altre squadre che arrivano dagli spareggi: se si pensa che fra queste ci sono Barcellona, Siviglia, Porto e Lipsia, è facile capire come questa sia in realtà una ottima notizia per l’Atalanta.

Avversaria dell’Atalanta? Evitare West Ham, Lione, Monaco, Bayer Leverkusen

Avendo parlato dei criteri del sorteggio, possiamo ora dire che l’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Europa League sarà una tra West Ham, Lione, Monaco, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Spartak Mosca, Stella Rossa e Galatasaray. Tutte squadre di buonissimo livello, ma alla portata dell’Atalanta che negli ultimi anni ha ottenuto straordinari risultati europei. Nessuno da sottovalutare ma nemmeno da temere in modo particolare, perché di fatto i nomi peggiori sarebbero arrivati dai playoff, ma non sono tra le possibili avversarie dell’Atalanta.

Potremmo fare delle distinzioni in base alle classifiche dei rispettivi campionati nazionali: ad esempio, il Bayer Leverkusen potrebbe essere più pericoloso dell’Eintracht Francoforte in base a quanto ci sta dicendo la Bundesliga, mentre Monaco e Lione sono appaiate in Ligue 1 ma ad un quinto posto non esaltante e il West Ham è sesto in Premier League, ma è anche una delle poche squadre a non avere recuperi da effettuare. In generale, resta comunque valido un principio: è l’Atalanta l’avversaria da evitare per le sue possibili rivali…



