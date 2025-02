AVVERSARIA FIORENTINA, VIA AL SORTEGGIO

Eccoci al momento del sorteggio che ci svelerà il nome dell’avversaria Fiorentina negli ottavi di finale di Conference League, abbiamo già detto che l’eventuale incrocio con il Panathinaikos offrirebbe un tentativo di rivincita con il calcio greco, mentre l’anno scorso negli ottavi di finale l’avversaria della Fiorentina erano stati gli israeliani Maccabi Haifa. Possiamo allora evidenziare che si conferma una costante: la Fiorentina negli ottavi di Conference League affronta sempre squadre di Paesi più ad Est dell’Italia, considerando che invece nel 2023 la rivale era stata il Sivasspor, una formazione della Turchia.

Un’altra costante sono i quattro gol segnati dalla Fiorentina nelle partite in trasferta, sia contro i turchi sia contro gli israeliani, per cui magari la speranza sarà fare bene già dalla prima partita che sarà appunto in trasferta, mentre il ritorno sarà disputato una settimana più tardi allo stadio Artemio Franchi. Ma quale sarà l’avversaria Fiorentina in questi ottavi di Conference League? Ce lo dirà il sorteggio! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI VA NEI BALCANI PER GLI OTTAVI DI CONFERENCE LEAGUE

Dopo circa due mesi di assenza, parliamo dell’avversaria Fiorentina che sfiderà i viola negli ottavi di finale della Conference League. Assenza che naturalmente gli uomini di Raffaele Palladino si sono guadagnati chiudendo fra le prime otto (per la precisione al terzo posto) la fase campionato, con annessa esenzione dal turno di playoff della competizione che ha visto la Fiorentina finalista nelle ultime due edizioni, anche se purtroppo senza mai riuscire a sollevare il trofeo.

Ecco allora che uno dei due nomi papabili come avversaria Fiorentina negli ottavi di Conference League avrebbe risvolti particolari: stiamo parlando del Panathinaikos, che riporterebbe la Fiorentina ad Atene nemmeno un anno dopo la sconfitta nella finale 2024 contro l’Olympiakos. Sarebbe una sorta di tentativo di rivincita verso il calcio greco, anche se conosciamo la grande rivalità che divide le due big locali, con i tifosi del Panathinaikos che probabilmente in gran parte tifavano per la Fiorentina il 29 maggio scorso.

AVVERSARIA FIORENTINA, LE IPOTESI SONO PANATHINAIKOS E BORAC BANJA LUKA

Dal punto di vista invece più strettamente tecnico, possiamo dire che il Panathinaikos come possibile avversaria Fiorentina sarebbe un’ipotesi tutto sommato accettabile, dal momento che attualmente è terzo nel campionato greco alle spalle proprio dell’Olympiakos e anche dell’AEK Atene, mentre in Conference League ha sofferto per avere la meglio sugli islandesi del Víkingur Reykjavík nel playoff. L’altra opzione sarebbe ancora meno conosciuta, perché in alternativa al Panathinaikos ecco i bosniaci del Borac Banja Luka.

La prima curiosità è che bosniaci e greci si sono affrontati nel girone unico, pareggiando per 1-1; il Borac Banja Luka poi è arrivato fin qui eliminando nei playoff l’Olimpia Lubiana con vittoria casalinga per 1-0 e pareggio 0-0 al ritorno in Slovenia, dunque evidenziando soprattutto una buona tenuta difensiva. In questo caso parliamo della seconda del campionato bosniaco, probabilmente sarebbe l’opzione migliore come avversaria Fiorentina negli ottavi di Conference League dal punto di vista tecnico, ma dobbiamo anche dire che i viola dovrebbero avere qualcosa in più rispetto ad entrambe.