Avversaria Fiorentina ottavi Conference League/ Verso il sorteggio: spauracchio Ajax! (23 febbraio 2024)

AVVERSARIA FIORENTINA OTTAVI CONFERENCE LEAGUE: PERICOLO AJAX!

All’ora di pranzo attendiamo il momento in cui scoprire quale sarà l’avversaria della Fiorentina negli ottavi di Conference League: i viola di Vincenzo Italiano infatti a marzo ricominceranno la missione europea dopo il meritato riposo nei playoff di febbraio, ottenuto naturalmente vincendo il proprio girone davanti agli ungheresi del Ferencvaros. Per la Fiorentina si annunciano settimane molto intense, perché è in corsa naturalmente in Conference League ma anche in Coppa Italia, quindi c’è il desiderio di ripetere l’ottimo cammino già percorso nella scorsa stagione, naturalmente però se possibile coronando l’anno stavolta con un titolo da mettere in bacheca. Nell’andare a scoprire quale possa essere l’avversaria della Fiorentina nel sorteggio degli ottavi di Conference League dobbiamo innanzitutto tenere conto di due fattori del regolamento.

Uno in realtà è solo teorico: la Fiorentina non potrebbe incrociare altre squadre italiane (che però non ci sono), perché in questa fase del torneo sono ancora vietati i derby tra squadre dello stesso Paese, e poi naturalmente non giocherà contro una delle altre sette squadre vincitrici dei gironi, perché queste rappresentano le teste di serie in prima fascia come la Viola. L’avversaria della Fiorentina negli ottavi di Conference League uscirà dunque dalle otto squadre che hanno avuto la meglio nei playoff terminati ieri: tenuto presente tutto questo, ora vedremo nel dettaglio quali siano le possibilità dei viola nel sorteggio che avverrà tra poco.

QUALI SONO LE OPZIONI?

L’avversaria della Fiorentina negli ottavi di Conference League potrebbe essere l’Ajax e, sebbene i lancieri abbiano fatto parecchia fatica per piegare nei playoff i norvegesi del Bodo/Glimt, sarebbe probabilmente l’ipotesi peggiore, perché parliamo di una formazione che vanta enorme blasone e naturalmente abituata a palcoscenici anche più prestigiosi, pure in anni recenti. Di sicuro ci sarebbe di meglio da scegliere come avversaria per la Fiorentina. Nomi comunque di buonissima tradizione e abitudine a livello internazionale potrebbero essere i greci dell’Olympiakos o i croati della Dinamo Zagabria, sicuramente però alla portata dei gigliati.

Le altre hanno sicuramente qualcosa in meno, anche se ci sarebbe da tenere presente l’effetto sorpresa perché ovviamente sono meno conosciute e magari anche causa di una trasferta scomoda. Questo non varrebbe in verità per gli svizzeri del Servette o per gli austriaci dello Sturm Graz, che sarebbero gradite anche dal punto di vista logistico. Attenzione ai belgi dell’Union Saint Gilloise, che da un paio d’anni fanno buone cose in Europa, mentre si andrebbe decisamente a Nord per affrontare i norvegesi del Molde, infine avrebbe risvolti non solo calcistici affrontare il Maccabi Haifa, ma non in Israele per quanto riguarda la partita in trasferta.











