Avversaria Fiorentina quarti Conference League/ Nel sorteggio West Ham pericolo numero uno (15 marzo 2024)

AVVERSARIA FIORENTINA AI QUARTI CONFERENCE LEAGUE 2024: I PRECEDENTI

Manca poco e scopriremo tutti insieme l’avversaria della Fiorentina per i quarti di Conference Laegue. Sono rimaste solo otto squadre a contenderci un trofeo che i Viola conoscono molto bene essendo andati vicinissimi a vincerlo l’anno scorso, salvo poi perdere negli ultimi minuti della finale con il West Ham con il gol di Bowen. Tra le possibile avversarie di questi quarti, c’è un altro brutto ricordo seppur datato 2001-2002. Stiamo parlando del Lille, squadra che eliminò la Fiorentina ai sedicesimi di finale di Coppa Uefa, l’attuale Europa League, dopo che i Viola erano riusciti a superare Dnipro e Tirol Innsbruck rispettivamente nel primo e secondo turno della competizione.

Tra le possibili avversarie dei quarti di finale di Conference League per la Fiorentina c’è il PAOK. I greci rappresentano un vero e proprio incubo per la Viola dato che nei quattro precedenti ufficiali in Europa sono riusciti a vincere solo una volta.

CHI È L’AVVERSARIA FIORENTINA AI QUARTI CONFERENCE LEAGUE 2024? ANALISI SQUADRA PER SQUADRA

Oltre a Lille e PAOK, ci sono altre cinque possibili candidate ad avversaria della Fiorentina nei quarti di Conference League 2024. A differenza dell’Europa League dove ci sono altre tre italiane, in Conference non ce n’è nessuna oltre alla Fiorentina che dunque avrà l’onere di tenere alto il valore azzurro, proprio come aveva fatto l’anno scorso arrivando all’ultimo atto e giocandosela fino all’ultimo secondo, uscendo a testa alta nonostante il trionfo del West Ham.

Tornando al presente, come possibile avversaria della Fiorentina in Conference League 2024 c’è il Viktoria Plzen, capace di eliminare il Servette ai calci di rigore, ma anche l’Aston Villa che ha schiantato l’Ajax per 4-0 al ritorno, il Club Brugge che ha ribaltato il 2-1 dell’andata del Molde vincendo 3-0 in casa, il Fenerbahce capace di resistere al Royale Union Saint-Gilloise e infine l’Olympiacos che ha compiuto una rimonta incredibile: dal 4-1 del Tel Aviv del primo round, al 4-1 del ritorno più il 2-0 nei supplementari targato Jovetic e El Arabi che hanno chiuso i giochi e permesso ai biancorossi di arrivare ai quarti di finale. Dunque, ricapitolando, ecco la lista delle possibili avversarie della Fiorentina: Viktoria Plzen, Aston Villa , Club Brugge, Fenerbahce, PAOK , Lille e Olympiacos

