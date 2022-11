AVVERSARIA FIORENTINA/ Conference League sorteggio playoff: l’ultima volta dei viola

AVVERSARIA FIORENTINA SORTEGGIO PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE: L’ULTIMA VOLTA

Dopo sei anni la Fiorentina torna in un sorteggio europeo: questa volta è quello dei playoff di Conference League, e tra poco scoprirà il nome della sua avversaria. L’ultima volta è stata appunto nel 2016: l’allenatore era Paulo Sousa, alla seconda e ultima stagione sulla panchina viola, la Fiorentina giocava in Europa League (due stagioni prima aveva raggiunto la semifinale) e il girone si era svolto senza sussulti, vinto con 13 punti davanti a Paok Salonicco, Qarabag e Slovan Liberec. Il sorteggio era quello dei sedicesimi: la Conference League non esisteva ancora, i gironi di Europa League erano 12 e oltre alle 24 qualificate – prime e seconde di ciascun gruppo – entravano in corsa anche allora le terze di Champions League.

Diretta/ Fiorentina Cesena Primavera (risultato finale 3-1): Toci, poi Gessaroli

La Fiorentina aveva pescato il Borussia Monchengladbach, appunto una delle “retrocesse”: la prima partita si era giocata in Germania e i viola avevano vinto 1-0 con gol di Federico Bernardeschi, ma purtroppo all’Artemio Franchi il Monchengladbach era passato per 4-2 prendendosi la qualificazione agli ottavi. Ora, finalmente, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta nuovamente per conoscere un’avversaria internazionale: nel sorteggio dei playoff di Conference League non ci sono troppe difficoltà, ma questo vale solo sulla carta perché poi a parlare è sempre il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ RFS Fiorentina (risultato finale 0-3): Viola ai sedicesimi di Conference

CHI NEL PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE?

Chi sarà l’avversaria della Fiorentina nel playoff di Conference League 2022-2023? I viola entrano nell’urna di lunedì 7 novembre come seconda classificata del loro girone, che era il gruppo A: partenza in salita per la Fiorentina, che dopo il pareggio casalingo contro il Rigas ha perso in maniera netta a Istanbul, contro il Basaksehir. Poi però la squadra di Vincenzo Italiano ha saputo riprendersi: doppia vittoria sugli Hearts e colpo al Franchi con i turchi, ma il 2-1 casalingo non ha girato la doppia sfida e così il Basaksehir ha chiuso i conti.

FIORENTINA SI QUALIFICA COME SECONDA/ Conference League: viola costretti ai playoff

Alla fine parità di punti (13) ma i ragazzi di Emre Belozoglu hanno vinto il girone grazie appunto al 3-0 interno. Così, la Fiorentina è seconda nel girone: se il Basaksehir va agli ottavi, i viola sono costretti a giocare il playoff e, come noto, incroceranno una delle terze classificate dai gironi di Conference League, con la possibilità di avere la sfida di ritorno in casa. Andiamo dunque a vedere quale potrebbe essere l’avversaria della Fiorentina nel sorteggio.

QUALI PERICOLI PER LA FIORENTINA?

L’avversaria della Fiorentina nel playoff di Conference League non potrà essere la Lazio: il regolamento del sorteggio vieta ancora i derby tra squadre dello stesso Paese. Questo riduce a sette squadre il numero delle possibilità per i viola: scorrendo la lista delle avversarie, scopriamo che dei veri e propri spauracchi non ci sono. Forse l’avversaria per la Fiorentina più tosta sarebbe lo Sporting Braga, che ha tanta esperienza europea; abbiamo poi il Bodo/Glimt che l’anno scorso ha raggiunto a sorpresa i quarti di Conference League (ricorderete anche l’incredibile 6-1 alla Roma) ma che in questa stagione ha deluso le aspettative (o forse semplicemente è rientrato nei ranghi), quindi Qarabag e Trabzonspor che possono rappresentare trasferte complicate ma in termini generali sono certamente inferiori.

Così anche lo Sheriff, che un anno fa ha scritto la storia del calcio moldavo con la partecipazione ai gironi di Champions League, e aveva anche vinto le prime due partite con tanto di colpo enorme al Santiago Bernabeu; le altre potenziali avversarie della Fiorentina sono il Ludogorets e l’Aek Larnaca. Attenzione ai bulgari, che hanno messo in difficoltà la Roma; al netto di questo, che la Fiorentina superi i playoff di Conference League volando agli ottavi della competizione è sicuramente una possibilità concreta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA