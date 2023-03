Avversaria Fiorentina/ Sorteggio quarti Conference League: rischio West Ham

L’AVVERSARIA DELLA FIORENTINA NEI QUARTI DI FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

Quale sarà l’avversaria della Fiorentina nei quarti di Conference League 2023 lo scopriremo nel terzo sorteggio di oggi a Nyon, i tifosi viola intanto si godono una stagione che possiamo definire davvero brillante nelle Coppe sotto la guida di Vincenzo Italiano, perché ad aprile la Fiorentina sarà ancora in corsa sia in Conference League sia in Coppa Italia, potendo quindi sognare addirittura due trofei nello stesso anno, fatto poco abituale in riva all’Arno e che scriverebbe una leggendaria pagina di storia per la Fiorentina.

U2 Songs of Surrender, oggi il nuovo album/ 40 brani della band ri-arrangiati

Possiamo allora ricordare in breve che la Fiorentina in questa stagione di Conference League è arrivata seconda nel suo girone alle spalle del Basaksehir, motivo per cui ha dovuto disputare il playoff a febbraio contro lo Sporting Braga, superato con una meravigliosa vittoria per 0-4 in Portogallo e con il successo per 3-2 anche al ritorno al Franchi, poi negli ottavi altra doppia vittoria contro i turchi del Sivasspor, 1-0 all’andata in casa e 1-4 in trasferta, per un altro poker da ricordare lontano da Firenze. Di conseguenza la Viola è ancora in corsa, ecco perché è davvero grande l’attesa per scoprire quale potrebbe essere l’avversaria della Fiorentina nei quarti di Conference League 2023.

Siae, rompe con Meta: non rinnova la licenza/ Stop a canzoni su Instagram e Facebook

QUALE AVVERSARIA PER LA FIORENTINA? SORTEGGIO QUARTI CONFERENCE LEAGUE 2023

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle sette squadre tra le quali uscirà l’avversaria della Fiorentina nei quarti di Conference League 2023: si tratta di Anderlecht, AZ Alkmaar, Basilea, Gent, Lech Poznan, Nizza e West Ham, dovendo naturalmente considerare che non vi sono più vincoli di alcun genere nel regolamento. In ogni caso non ci sarebbe stato il derby perché la Lazio è stata eliminata dall’AZ Alkmaar, che ora è uno spauracchio perché vincere due volte con i biancocelesti non è un dato banale. La formazione più pericolosa in assoluto potrebbe però essere il West Ham, che “battezziamo” come la rivale da evitare.

Shakira, Gerard Piqué: "Non mi tocca..."/ L'affondo al tormentone

Molto pericoloso sarebbe anche l’Anderlecht come avversaria della Fiorentina nei quarti della Conference League 2023, considerato che i belgi sono andati a vincere in Spagna per eliminare il Villarreal. Da non sottovalutare pure il Nizza e la consolidata tradizione del Basilea, che però potremmo già ritenere un gradino sotto, infine ci sono il Gent e il Lech Poznan, che forse sarebbe in assoluto l’opzione migliore per la Fiorentina in questi quarti della Conference League 2023, ma la verità è che saranno soprattutto le rivali a voler evitare i viola…











© RIPRODUZIONE RISERVATA