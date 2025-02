AVVERSARIA INTER, VIA AL SORTEGGIO!

Stiamo per scoprire quale sarà l’avversaria Inter negli ottavi di Champions League, ma la certezza è che si tratterà di una squadra olandese. I precedenti storici sono negativi con il Feyenoord, certamente migliori invece con il Psv Eindhoven. Contro la squadra di Rotterdam infatti l’unico riferimento è la semifinale di Coppa Uefa 2001-2002, con il Feyenoord che all’andata espugnò per 0-1 a San Siro e poi si qualificò per la finale grazie al pareggio per 2-2 al ritorno in Olanda.

Nicola Berti “Guadagnavo più di Bergomi, Zenga e Ferri assieme”/ “Alle mie feste tanti milanisti”

Con il Psv Eindhoven ci sono invece tre vittorie e un pareggio in quattro partite, tutte nella fase a gironi della Champions League: doppio successo nel 2007-2008 e una vittoria in trasferta più un pareggio casalingo invece nel 2018-2019. Ecco allora che in trasferta il bilancio complessivo è di due vittorie e un pareggio, mentre sono stati più sofferti i precedenti a San Siro, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Questo è quanto ci può dire la storia: adesso però stiamo per scoprire davvero quale sarà l’avversaria Inter! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Inter Monza Primavera (risultato finale 4-1): i nerazzurri dilagano e vincono! (18 febbraio 2025)

SICURAMENTE UN’OLANDESE NEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

Quale sarà l’avversaria Inter negli ottavi di Champions League? La certezza è che si tratterà di una squadra olandese, forse togliendo un po’ di fascino a un sorteggio nel quale immaginavamo il concreto rischio di un derby che invece non ci sarà. Per prima cosa però bisogna rendere merito alla qualificazione che l’Inter di Simone Inzaghi ha ottenuto arrivando fra le prime otto del girone unico. Vedendo il disastro delle squadre italiane ai playoff, è stato davvero prezioso per i nerazzurri avere evitato le insidie grazie a un eccellente cammino formato da sei vittorie, un pareggio e una sconfitta nella prima fase.

Lautaro Martinez squalifica possibile con la prova tv/ Bestemmie dopo la sconfitta! (17 febbraio 2025)

Detto questo, ormai tutti sanno che l’avversaria Inter sarà una fra Psv Eindhoven e Feyenoord negli ottavi di Champions League. La nuova formula aveva creato infatti una situazione molto particolare: in base ai paletti dovuti alla classifica, l’Inter sapeva che negli ottavi avrebbe affrontato o la vincente di Psv Eindhoven Juventus oppure quella di Feyenoord Milan, con la logica conseguenza che per settimane in tanti hanno ipotizzato o il derby di Milano o quello d’Italia. Invece ha fatto festa solo l’Olanda e adesso l’Inter è chiamata a “vendicare” le sue rivali tradizionali, affrontando una delle due formazioni dei Paesi Bassi.

AVVERSARIA INTER, OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: PSV EINDHOVEN O FEYENOORD?

Dunque, adesso non ci resta che scoprire tramite sorteggio se sarà il Psv Eindhoven oppure il Feyenoord l’avversaria Inter negli ottavi di Champions League, con la partita d’andata che sarà il 4 oppure 5 marzo in Olanda e il ritorno l’11 oppure il 12 marzo a San Siro, perché l’Inter essendo una delle prime otto del girone è testa di serie e ciò comporta giocare in casa la partita di ritorno. Sulla carta, l’opzione migliore potrebbe essere il Feyenoord, che nella classifica della Eredivisie olandese ha ben 12 punti in meno rispetto al Psv – con una partita giocata in meno, che però non può certamente bastare a spiegare un distacco così pesante.

Spulciando tra i risultati stagionali in Champions League, possiamo notare che il Psv ha una striscia aperta di quattro vittorie casalinghe consecutive, per cui Ivan Perisic e compagni sono particolarmente pericolosi al Philips Stadion, mentre in trasferta soffrono decisamente di più – la Juventus li ha affrontati per due volte a Torino e ha vinto entrambe le partite. Il Feyenoord invece è più incostante, capace di vincere 3-0 contro il Bayern Monaco e di perdere 6-1 contro il Lille: inoltre la cessione di Gimenez dovrebbe averlo indebolito, anche se questa frase potrebbe sembrare uno sfottò per il Milan in questo momento. Ci sono quindi incroci davvero curiosi nelle possibilità legate al nome dell’avversaria Inter…