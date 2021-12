Avversaria Inter/ Sorteggio ottavi Champions League: la grande speranza è il Lille!

AVVERSARIA INTER: CHI DAL SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE?

Per la prima volta dopo 10 anni, l’Inter sarà presente nel sorteggio degli ottavi di Champions League: quale sarà dunque l’avversaria dell’Inter? I nerazzurri, dopo aver fallito il girone nelle ultime tre edizioni, sono finalmente riusciti a superare il gruppo; purtroppo lo hanno fatto con il secondo posto, perdendo al Santiago Bernabeu una partita che, contro il Real Madrid, avrebbero dovuto vincere. Se non altro però Simone Inzaghi ha sfatato il tabù; oggi nel sorteggio degli ottavi di Champions League l’Inter si troverà a dover sperare di non pescare un’avversaria troppo competitiva, anche se ovviamente il quadro di partenza non è confortante.

Nel dettaglio, l’avversaria dell’Inter non potrà essere il Real Madrid già incrociato nel girone, né la Juventus – l’unica altra italiana presente nel sorteggio degli ottavi – visto che i derby sono ancora vietati agli ottavi; e sarà una testa di serie, vale a dire una delle vincitrici dei gironi. Questo esclude tre avversarie potenzialmente molto toste come Atletico Madrid, Chelsea e Psg, ma dall’altra parte ne porta nelle urne alcune di davvero tremende. Vediamo allora quale potrebbe essere l’avversaria dell’Inter nel sorteggio degli ottavi di Champions League.

QUALE AVVERSARIA PER L’INTER?

L’avversaria dell’Inter nel sorteggio degli ottavi di Champions League uscirà da una di queste sei squadre: Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern, Manchester United e Lille. Naturalmente, la grande speranza dei nerazzurri è quella di pescare il Lille che è la più abbordabile tra queste potenziali avversarie; magari anche l’Ajax, che però ha concluso un girone – non impossibile, va detto – con 18 punti e oltre 3 gol di media e, quando trova la formula giusta, è in grado di fare paura a tutti anche con giocatori giovani o giovanissimi in campo. Le altre, comunque la si giri, sono tutte terribili.

Al momento l’avversaria dell’Inter peggiore, negli ottavi di Champions League, è forse il Bayern ma anche Manchester City e Liverpool sono corazzate che partirebbero nettamente favorite nel doppio confronto. Il Manchester United ha mostrato qualche crepa, non ha superato il suo girone in maniera troppo brillante ma quando c’è stato da fare risultato lo ha fatto, ha ancora un Cristiano Ronaldo piuttosto determinante e soprattutto sembra poter cambiare marcia dall’arrivo di Ralf Rangnick come allenatore. L’avversaria dell’Inter negli ottavi di Champions League rischia quindi di essere una squadra tostissima: vedremo cosa ci dirà tra poco il sorteggio…



