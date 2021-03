Avversaria Italia Under 21/ Chi affronteremo ai quarti degli Europei U21?

Superato lo scoglio della fase a gironi, ora resta da capire chi sarà l’avversaria dell’Italia Under 21 ai quarti di finale degli Europei U21 che, in questo tempo stravolto dalla pandemia di Coronavirus, sta vivendo già a fine marzo la fase a gironi e tornerà poi tra fine maggio e inizio giugno per la fase ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale). Diciamo già che la partita dell’Italia ai quarti di finale sarà quella in programma lunedì 31 maggio 2021 a Lubiana, capitale della Slovenia. Gli azzurrini del c.t. Nicolato si sono qualificati grazie alla netta vittoria per 4-0 di ieri sera contro la Slovenia, classificandosi così al secondo posto del girone B alle spalle della Spagna, che a sua volta ha vinto contro la Repubblica Ceca. Il tabellone tennistico degli Europei U21 è già determinato, dunque sappiamo che l’Italia – in quanto appunto seconda del girone B – affronterà la prima del girone D. Come è dunque la situazione di questo gruppo?

AVVERSARIA ITALIA UNDER 21: LA SITUAZIONE NEL GIRONE D

L’avversaria dell’Italia Under 21 ai quarti di finale degli Europei U21 sarà determinata oggi, al termine delle partite della terza e ultima giornata del girone D, che scenderà in campo alle ore 18.00. La netta favorita è il Portogallo, che finora ha vinto due partite su due e ha di conseguenza 6 punti in classifica, ma non è ancora matematicamente certo del primo posto – anzi, sulla carta non è ancora nemmeno qualificato, se per caso ci fosse un arrivo di tre squadre a pari punti a quota 6 scatterebbe infatti la classifica avulsa che eliminerebbe la peggiore. Al Portogallo comunque basterà un pareggio oggi pomeriggio per essere sicuro del primo posto. Le inseguitrici a quota 3 punti sono Svizzera e Croazia, in lotta verosimilmente per il secondo posto, ma con qualche speranza di arrivare prime: oggi si gioca Svizzera Portogallo e gli elvetici in caso di vittoria avrebbero lo scontro diretto favorevole con i lusitani, ma se vincesse anche la Croazia contro l’Inghilterra scatterebbe la già citata classifica avulsa a tre. Morale della favola: l’avversaria dell’Italia Under 21 sarà il Portogallo se i lusitani vincono o pareggiano, altrimenti potrebbero essere anche Svizzera o Croazia.

