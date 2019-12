Avversaria Juventus/ Sorteggio Champions League ottavi: chi contro i bianconeri?

Quale sarà l’avversaria della Juventus negli ottavi di Champions League? I bianconeri si presentano al sorteggio di Nyon con il primo posto nel girone e dunque, secondo le regole che da sempre sono in vigore, potrà incrociare solo una delle seconde. Non solo: la formula prevede anche che non si possa affrontare una connazionale negli ottavi, nè la squadra contro cui si è già giocato nel girone: escludendo dunque Atalanta, Napoli e Atletico Madrid, restano cinque le possibilità da cui pescare l’avversaria. In stretto ordine alfabetico stiamo parlando di Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Real Madrid, Tottenham. Tutte queste squadre sono già state affrontate dai bianconeri: quattro di queste peraltro anche agli ottavi di Champions League con alterne fortune (lo vedremo poi), la novità sarebbe rappresentata dal Lione che però era stata avversaria della Juventus in una fase a gironi e, ancora prima, in Europa League. Dunque, vedremo quello che uscirà dall’urna e contro chi la squadra di Maurizio Sarri si dovrà confrontare negli ottavi di Champions League.

AVVERSARIA JUVENTUS, OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Volendo stilare una classifica di “preferenza” per l’avversaria della Juventus negli ottavi di Champions League, potremmo dire che la più temibile è il Real Madrid che pure appare meno competitivo rispetto ai tre anni in cui ha dominato la competizione; seguono le due inglesi più o meno a pari merito (forse il Chelsea ha qualcosa in più, ma nel Tottenham non bisogna sottovalutare la presenza di José Mourinho e poi stiamo comunque parlando della finalista della passata edizione), infine a chiudere Borussia Dortmund e Lione. La Juventus giocherà la prima partita in trasferta e questo potrebbe essere un vantaggio, anche se i bianconeri ci hanno insegnato in epoca recente di essere in grado di fare risultato anche con la trasferta come seconda sfida; chiaramente parlando di ottavi di finale qualunque pronostico viene “mitigato” dal fatto che si gioca sulla distanza dei 180 minuti e che i dettagli (anche circa gli infortuni o lo stato di forma generale) possono fare la differenza e sancire un’eliminazione bruciante, ma tutto sommato la Juventus attende questo sorteggio e l’avversaria negli ottavi di Champions League con relativa fiducia nei propri mezzi.

