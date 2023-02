Avversaria Juventus/ Sorteggio ottavi Europa League: l’Arsenal è da evitare!

OTTAVI EUROPA LEAGUE, JUVENTUS INCERCA DI RISCATTO DOPO LA CHAMPIONS FALLITA

La netta vittoria a Nantes di ieri sera ha spianato la strada ai bianconeri, quale sarà quindi l’avversaria della Juventus negli ottavi di Europa League? Il sorteggio di oggi a Nyon ci darà la risposta poco dopo mezzogiorno, i tifosi della Juventus di Massimiliano Allegri naturalmente avrebbero preferito essere ancora protagonisti in Champions League ma adesso è inutile pensare ai rimpianti, l’Europa League offre comunque una vetrina prestigiosa e la Juventus ha il dovere di provare a vincerla, anche considerando che in campionato a causa del -15 di penalizzazione le prospettive sono ovviamente limitate.

Il cammino della Juventus in Europa in questa stagione finora è stato molto sofferto, con tre soli punti nel girone di Champions League con ultimo posto evitato solamente grazie alla migliore differenza reti nel confronto con il Maccabi Haifa e conseguente “retrocessione” in Europa League. L’abbinamento con il Nantes per i playoff era piuttosto morbido, ma il pareggio casalingo per 1-1 nella partita d’andata aveva complicato anche in questo caso la situazione, prima della meravigliosa tripletta di Angel Di Maria ieri sera, per un secco 0-3 in Francia che ha dato la qualificazione: adesso è tempo di scoprire quale sarà il nome dell’avversaria della Juventus negli ottavi di Europa League.

QUALE AVVERSARIA PER LA JUVENTUS? OTTAVI EUROPA LEAGUE

Adesso però eccovi i nomi delle otto squadre tra le quali uscirà l’avversaria della Juventus negli ottavi di Europa League: si tratta di Arsenal, Betis Siviglia, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise, in rigoroso ordine alfabetico. Sono le otto formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi di Europa League e avranno quindi il vantaggio di giocare il ritorno in casa – sappiamo quindi già che la partita d’andata sarà all’Allianz Stadium, dal momento che i bianconeri non sono testa di serie.

Spicca su tutti quello che sarebbe un incrocio stellare contro l’Arsenal, capolista della Premier League inglese, che però naturalmente sarebbe molto meglio evitare, almeno per il momento. All’estremo opposto, le avversarie in assoluto più auspicabili potrebbero essere gli ungheresi del Ferencvaros e i belgi dell’Union Saint-Gilloise. Si capisce che le differenze di livello sono piuttosto nette, ecco perché il verdetto dell’urna di Nyon sarà davvero di fondamentale importanza…











