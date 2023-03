Avversaria Juventus/ Sorteggio quarti Europa League: United o Siviglia da evitare

L’AVVERSARIA DELLA JUVENTUS NEI QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE

L’avversaria della Juventus nei quarti di Europa League 2023 sarà naturalmente stabilita nel sorteggio di oggi a Nyon, i tifosi bianconeri seguiranno con la massima attenzione questo appuntamento perché l’Europa League è diventata ormai il principale traguardo della stagione della Juventus, dal momento che in campionato ci sono i 15 punti di penalizzazione, che potrebbero ancora essere modificati in meglio, ma anche in peggio. Insomma, la situazione in campionato è indecifrabile, mentre in Europa League si può puntare a un titolo di prestigio e che garantirebbe pure la qualificazione automatica per la prossima Champions League.

Possiamo allora ricordare in breve che la Juventus in questa stagione è arrivata in Europa League a causa del pessimo girone in Champions League, nel quale ha rischiato di finire pure dietro il Maccabi Haifa, ma nella competizione “minore” sta facendo benissimo. Qualche brivido nel playoff con il Nantes a causa del pareggio per 1-1 all’andata in casa, spazzato via da Angel Di Maria con la tripletta per lo 0-3 in Francia. Agli ottavi ecco il Friburgo, battuto per 1-0 in casa e poi liquidato per 0-2 in Germania ieri sera, quindi ora è davvero grande l’attesa per scoprire quale potrebbe essere l’avversaria della Juventus nei quarti di Europa League 2023.

QUALE AVVERSARIA PER LA JUVENTUS? SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE 2023

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle sette squadre tra le quali uscirà l’avversaria della Juventus nei quarti di Europa League 2023: si tratta di Bayer Leverkusen, Feyenoord, Manchester United, Roma, Siviglia, Sporting Lisbona e Union Saint Gilloise, dovendo naturalmente considerare che non vi sono più vincoli di alcun genere nel regolamento. Ecco allora che sarebbe possibile anche un affascinante derby italiano contro la Roma, mentre a livello di prestigio internazionale l’ipotesi di maggiore fascino sarebbe naturalmente un incrocio “da Champions” con il Manchester United.

Molto pericoloso sarebbe anche il Siviglia come avversaria della Juventus nei quarti della Europa League 2023, considerata l’enorme tradizione degli spagnoli in questa competizione che hanno vinto a ripetizione negli ultimi due decenni. Ecco poi Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona (che ha eliminato l’Arsenal), due squadre di ottimo livello ma che consideriamo teoricamente già un gradino sotto. Ancora migliore potrebbe essere l’abbinamento con il Feyenoord, infine l’opzione preferita potrebbe essere l’Union Saint Gilloise, anche se i belgi finora sono stati la rivelazione assoluta di questa Europa League 2023.











