AVVERSARIA LAZIO NEGLI OTTAVI EUROPA LEAGUE: NEI QUARTI BODØ O OLYMPIACOS

Il sorteggio ha emesso il verdetto su chi sarà l’avversaria Lazio negli ottavi di Europa League, evitata la prospettiva del derby i biancazzurri affronteranno i ceki del Viktoria Plzen. Una sfida che sulla carta appare alla portata anche se il Plzen ha dimostrato di essere un avversario importante per i match casalinghi, come dimostrato con la vittoria nei play off sul Ferencvaros che ha ribaltato la sconfitta in Ungheria. Nella fase campionato i ceki si erano classificati al sedicesimo posto con tre vittorie (due in casa contro Real Sociedad e Anderlecht, una in trasferta con la Dinamo Kiev) tre pareggi e due sconfitte. In caso di qualificazione i biancazzurri affronterebbero la vincente della sfida tra i norvegesi del Bodø Glimt e i ceki dell’Olympiacos. (agg. di Fabio Belli)

AVVERSARIA LAZIO NEGLI OTTAVI EUROPA LEAGUE: INIZIA IL SORTEGGIO

Adesso inizia davvero il sorteggio che ci dirà quale sarà l’avversaria Lazio negli ottavi di Europa League, un anno fa di questi tempi i biancocelesti erano al piano superiore e infatti erano in corsa in Champions League, ma con un abbinamento davvero durissimo con il Bayern Monaco. Ricorderete bene che la Lazio aveva fatto benissimo all’andata, riuscendo a battere per 1-0 i tedeschi allo stadio Olimpico grazie al gol su calcio di rigore di Ciro Immobile, anche se poi al ritorno all’Allianz Arena una doppietta di Kane più il gol di Muller sancirono il successo per 3-0 e quindi la qualificazione per il Bayern Monaco.

L’ultima volta nella fase ad eliminazione diretta di Europa League risale invece al 2022, quando però l’avventura della Lazio terminò già nel playoff di febbraio contro il Porto. Questo potrebbe essere considerato un confronto a distanza con i cugini, saranno proprio loro l’avversaria Lazio? Lo sapremo fra pochissimo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PERICOLO DERBY

Tra poco sapremo quale sarà l’avversaria Lazio negli ottavi di Europa League e naturalmente c’è l’ipotesi derby al centro dell’attenzione. Sarebbe un rientro in grande stile nella competizione per la Lazio di Marco Baroni, dal momento che grazie al primo posto nella classifica del girone unico della nuova fase campionato i biancocelesti hanno evitato i playoff, toccati invece ai cugini, che però hanno saputo superare il Porto, rendendo davvero concreta l’ipotesi di un derby capitolino tra il 6 e il 13 marzo prossimi.

Evidentemente questa sarebbe l’ipotesi più delicata come avversaria Lazio, sia dal punto di vista strettamente tecnico sia per il grande stress che comporterebbe un doppio derby con la Roma nello spazio di una settimana e con una posta in palio così alta. Vero che nella classifica del campionato di Serie A la Lazio è davanti e che pure in Europa League finora i biancocelesti hanno fatto meglio, ma questi sono tutti concetti di relativa importanza quando si deve giocare un derby – anzi, in questo caso due. Una possibilità che probabilmente vorrebbero evitare tutti.

AVVERSARIA LAZIO: ALTERNATIVA VIKTORIA PLZEN NEGLI OTTAVI EUROPA LEAGUE

Raramente un sorteggio è stato così importante, perché la differenza tra le due opzioni è enorme: infatti l’altra possibile avversaria Lazio negli ottavi di Europa League sarebbero i cechi del Viktoria Plzen, ed evidentemente il discorso sarebbe molto diverso. Ovviamente non si deve sottovalutare nessuno e ieri sera i cechi hanno disputato un’ottima partita, vincendo per 3-0 contro il Ferencvaros per ottenere la qualificazione, ma sarebbe tutt’altro genere di confronto, anche dal punto di vista mentale.

Parliamo comunque di una buona squadra, attualmente seconda nel campionato ceco anche se staccata di ben dieci lunghezze dalla capolista Slavia Praga, però certamente inferiore alla Lazio dal punto di vista tecnico, inoltre il contesto sarebbe radicalmente diverso e sicuramente molto più gestibile anche a livello ambientale. Insomma, scoprire quale sarà l’avversaria Lazio oggi non sarà solamente un esercizio di stile: potrebbe avere un peso davvero notevole sul cammino in Europa League…