AVVERSARIA LAZIO/ Conference League sorteggio playoff: un anno fa ricordo amaro

AVVERSARIA LAZIO: UN ANNO FA

Manca poco per scoprire quale sarà l’avversaria della Lazio nei playoff di Conference League. L’ultimo ricordo europeo per la Lazio risale naturalmente alla scorsa stagione 2021-2022, proprio nei playoff spareggi di febbraio, anche se di Europa League in quel caso e non della Conference League che è stavolta il palcoscenico dei biancocelesti nelle Coppe europee. In quella stagione, la Lazio aveva chiuso al secondo posto il proprio girone di Europa League che comprendeva Olympique Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Galatasaray.

L’avversaria della Lazio in quelli che erano allora i playoff di Europa League furono i lusitani del Porto e il ricordo è decisamente amaro, perché i biancocelesti lottarono, ma furono eliminati da una delle “retrocesse” dalla Champions League a causa della sconfitta per 2-1 all’andata in Portogallo e al pareggio per 2-2 al ritorno all’Olimpico che naturalmente non bastò a ribaltare la situazione. Stavolta invece quale sarà l’avversaria della Lazio? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI NEL PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE?

Scopriremo tra poco quale sarà l’avversaria della Lazio nel playoff di Conference League: il sorteggio svelerà il nome della prossima rivale dei biancocelesti, che rispetto alle settimane precedenti è stata costretta a cambiare girone. Il gruppo F di Europa League è stato incredibile per come si è sviluppato: tutte le quattro squadre coinvolte hanno chiuso a 8 punti, la Lazio ha pagato in maniera determinante i cinque gol incassati sul campo del Midtjylland perché, ovviamente, in uno scenario del genere a decidere le posizioni in classifica è stata la differenza reti.

La Lazio se non altro è riuscita a stare davanti allo Sturm Graz (con cui sono arrivati due pareggi) che ha perso 6-0 al De Kuip; tuttavia la goleada casalinga del Feyenoord ha permesso agli olandesi di vincere il gruppo e volare subito agli ottavi, mentre al secondo posto (e dunque al playoff di Europa League) si è piazzato il Midtjylland. La squadra di Maurizio Sarri, di conseguenza, scivola in Conference League e affronterà una delle seconde dei gironi di questa competizione; vediamo allora quale potrebbe essere la sua avversaria nel sorteggio.

QUALI PERICOLI PER LA LAZIO?

Nel sorteggio del playoff di Conference League l’avversaria della Lazio non potrà comunque essere la Fiorentina, essendo che i derby tra squadre della stessa nazione non si possono ancora verificare; i biancocelesti a dirla tutta non rischiano tantissimo, in questa Conference League chi è arrivato secondo nel girone ha un livello comunque inferiore rispetto a quello della banda di Maurizio Sarri anche se alcune trasferte possono risultare scomode (a proposito: la Lazio giocherà in casa la partita di andata). Abbiamo forse, come avversaria per la Lazio più ostica, il Basilea che però non è quello di una decina di anni fa; poi sicuramente l’Anderlecht, classica squadra belga con talento giovane e che – il Bruges di questa stagione insegna – può avere un cammino interessante.

Da valutare appunto le partite esterne contro Partizan Belgrado e Lech Poznan, ambienti caldi ma con avversaria che appunto non è sullo stesso piano della Lazio; a completare il quadro ci sono Dnipro-1 (nato dalle ceneri dell’omonima società ucraina che aveva raggiunto la finale di Europa League, eliminando anche il Napoli), il Gent che può sempre essere temibile e il Cluj. Vedremo dunque quale sarà l’avversaria della Lazio nel sorteggio del playoff di Conference League…











