Avversaria Milan ottavi Europa league: chi è?/ Possibile derby con la Roma!

AVVERSARIA MILAN PER GLI OTTAVI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE: CHI CONTRO PIOLI?

Quale sarà l’avversaria del Milan nel sorteggio degli ottavi di Europa League? Per dare risposta a questa domanda chiaramente dovremo solo attendere il verdetto delle urne di Nyon, che dovrebbero oggi aprirsi non prima delle ore 13.00 nella cittadina svizzera, e certo l’attesa è grande. I fan rossoneri infatti sperano che la sorte possa oggi prevedere un rivale abbordabile per la prossima fase della competizione e non è senza una certa preoccupazione che si guarda al futuro. Lo sappiamo molto bene: per la squadra di Stefano Pioli questo è un momento abbastanza complicato in termini di risultati e prestazioni. Sia in campionato che in Europa il Diavolo sta registrando una sorta di piccola battuta di arresto, tra i KO rimediati in Serie A (che gli sono costati anche la vetta della classifica) e pure le fatiche dimostrate contro lo Stella Rossa nella fase dei sedicesimi, per cui sarebbe sicuramente di grande utilità un sorteggio non troppo ostico, per guardare al futuro con un poco di ottimismo.

AVVERSARIA MILAN: TANTI GLI SPAURACCHI PER GLI OTTAVI

Purtroppo la lista delle avversarie del Milan per i sorteggi egli ottavi di Europa league non lascia spazio a gran ottimismo. Stando infatti agli esiti raccolti solo sei sera, dopo il turno di ritorno dei sedicesimi di finale, davvero non mancano gli spauracchi per la formazione rossonera. Pur non mancando qualche club sulla carta “favorevole” come l’ucraina Dinamo Kiev o il Rangers e la formazione norvegese del Molde, pure sono molto di più coloro che potrebbero mettere davvero i bastoni tra le ruote ad un Milan davvero in crisi. Dalla Roma di Fonseca (non sono previste per il momento limitazioni di ordine geografico, per cui non si esclude alcun derby) che pure sarà avversaria del diavolo solo domenica in campionato, fino alle inglesi, Tottenham, Arsenal e Manchester United, sempre temibili. Non si esclude qualche colpo di scena dai jolly che a sorpresa hanno superato la fase dei sedicesimi, battendo qualche blasonata, come il Granada (che ha punito il Napoli di Gattuso) o lo Young Boys che ha eliminato brillantemente il Bayer Leverkusen. L’incertezza dunque è grande come pure i timori del Diavolo: per sventarli non ci resta che attendere il sorteggio, dove il Milan scoprire la sua avversaria per gli ottavi di finale di Europa league.



