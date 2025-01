AVVERSARIA MILAN PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE: RISCHIO DERBY!

Juventus o Feyenoord: l’avversaria Milan nei playoff di Champions League sarà una di queste due squadre, lo scopriremo tra poco con il sorteggio che, come noto, segue la fine del super girone da 36. Per come è andata l’ultima giornata, al Milan non sarebbe bastato nemmeno il pareggio per accedere subito agli ottavi: i rossoneri hanno perso contro la Dinamo Zagabria e, di fatto, hanno gettato alle ortiche le quattro vittorie consecutive con cui si erano rimessi in corsa alla grande, ma sapevamo che con la nuova formula sarebbe potuto accadere qualcosa di simile e adesso Sergio Conceiçao rischia davvero parecchio.

Il Feyenoord, sia pure schiantato dal Lille qualche sera fa, è sicuramente una squadra abbordabile anche se, come il Bayern Monaco ha imparato, andare a giocare al De Kuip è tutt’altro che semplice; soprattutto, il Milan potrebbe avere il derby contro la Juventus e qui le cose si complicherebbero, non tanto per il valore attuale dei bianconeri (già battuti in semifinale di Supercoppa, anche se poi è arrivato il ko in campionato) quanto perché giocare contro un’avversaria dello stesso Paese ha sempre qualche difficoltà in più anche a livello psicologico. Per lo spettacolo ad ogni modo sarebbe una gran cosa, ma scopriremo tra poco quale sarà l’avversaria Milan nei playoff di Champions League.

QUALE AVVERSARIA IN CASO DI OTTAVI PER IL MILAN?

Aggiungendo pepe al sorteggio, dopo i playoff l’avversaria Milan potrebbe essere l’Inter: squadra già sfidata nella semifinale di Champions League due anni fa, battuta due volte quest’anno con il terzo derby che si giocherà domenica, naturalmente sarebbe un incrocio da brividi per i rossoneri ma qui bisognerà passare nuovamente dalle urne, perché anche le squadre già qualificate agli ottavi sono “accoppiate” e in questo caso un’altra potenziale avversaria Milan sarebbe l’Arsenal, che evoca ricordi agrodolci appartenenti comunque a qualche anno fa. Possiamo anche dire di più: la Uefa ha già formato l’intero tabellone sino alla finale.

Qualora dovesse arrivare ai quarti, il Milan avrebbe potenzialmente un cammino complicatissimo: agli ottavi sono già presenti Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, dagli spareggi arriverebbe una tra Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. Diciamola così: sarebbe un cammino terribile ma, dovesse superarlo, il Milan sarebbe a pieno titolo una contendente per la Champions League. Staremo a vedere: intanto, i rossoneri devono cominciare a preoccuparsi (come la rivale) perché c’è il 50% di possibilità di pescare la Juventus, e sarebbe un doppio derby di straordinaria intensità…