AVVERSARIA MILAN È IL RENNES/ Sorteggio playoff Europa League: incrocio abbordabile! (oggi 18 dicembre 2023)

AVVERSARIA MILAN PLAYOFF EUROPA LEAGUE: SFIDA AL RENNES!

L’avversaria del Milan nel playoff di Europa League è il Rennes. I rossoneri pescano due una squadra francese ma non quel Marsiglia con cui ha avuto tante battaglie in passato. Il Rennes è arrivato secondo nel gruppo F: 12 punti con quattro vittorie e le due sconfitte subite dal Villarreal, l’ultima di queste giusto pochi giorni fa in casa e che ha determinato la necessità di giocare il playoff. Una squadra sicuramente di valore e che soprattutto è abituata a giocare le coppe europee in epoca recente: nel 2019 aveva raggiunto gli ottavi di Europa League, tre anni più tardi ha fatto lo stesso ma in Conference League.

Diretta sorteggio playoff Europa League/ Accoppiamenti: ancora Roma-Feyenoord (18 dicembre 2023)

Tuttavia in questo periodo il Rennes è in difficoltà: è addirittura tredicesimo in Ligue 1, come termine di paragone potremmo utilizzare quello del Nantes che l’anno scorso aveva sfidato la Juventus nei playoff in Europa League, anche se l’avversaria del Milan sicuramente ha fatto meglio nelle ultime stagioni. Tra l’altro Ludovic Blas l’anno scorso ha sfidato i bianconeri ma ora si è trasferito al Rennes, nella rosa rossonera compaiono anche Steve Mandanda, già nazionale francese ed ex capitano del Marsiglia, Nemanja Matic che ha parecchia esperienza anche e soprattutto in Champions League e il talento algerino Amine Gouiri, 23 anni e che nel Lione non è mai emerso quanto avrebbe potuto. Un’avversaria che il Milan non deve sottovalutare, ma che certamente nel playoff di Europa League è abbordabile. (agg. di Claudio Franceschini)

AVVERSARIA ROMA È IL FEYENOORD/ Sorteggio playoff Europa League: ancora gli olandesi! (oggi 18 dicembre 2023)

AVVERSARIA MILAN PLAYOFF EUROPA LEAGUE: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a scoprire tramite il sorteggio quale sarà l’avversaria del Milan nei playoff di Europa League, abbiamo già accennato al fatto che un incrocio suggestivo sarebbe quello contro l’Olympique Marsiglia, anche grazie alla presenza di una bandiera rossonera quale Gennaro Gattuso sulla panchina dei transalpini e naturalmente per il campione del Mondo 2006 sarebbe una grande emozione tornare a San Siro. Meno piacevoli le reminiscenze storiche, perché ad inizio anni Novanta il Marsiglia portò solamente guai al Milan.

Dal celeberrimo episodio legato al rifiuto di tornare in campo dopo lo spegnimento di un riflettore del Velodrome nei quarti della Coppa dei Campioni 1990-1991 – sconfitta a tavolino 3-0, eliminazione ed esclusione dalle Coppe anche per la stagione successiva – fino alla sconfitta per 1-0 nella finale del 1993, punto più alto nella storia non solo dell’OM, ma di tutti i club francesi. Questo sarebbe quindi un abbinamento decisamente particolare anche se probabilmente non così gradevole considerati gli infausti precedenti, ma naturalmente sarà il sorteggio a dirci fra pochissimo quale sarà l’avversaria del Milan… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA-GERMANIA/ Se la Difesa è il vero dossier del "Piano d'azione" Meloni-Scholz

AVVERSARIA MILAN PLAYOFF EUROPA LEAGUE: L’ULTIMA VOLTA

Tra poco conosceremo l’avversaria del Milan nei playoff di Europa League: possiamo nel frattempo ricordare che l’ultima volta in cui i rossoneri sono stati in questa competizione era il 2020-2021. Già allenato da Stefano Pioli, il Milan aveva vinto il suo girone precedendo il competitivo Lille, lo Sparta Praga e il Celtic, e si era qualificato ai sedicesimi che all’epoca sostituivano i playoff per l’ultimo anno, dunque anche le prime del girone dovevano giocare questo turno al quale accedevano comunque le terze di Champions League. Il Milan aveva pescato la Stella Rossa: incrocio abbordabile ma clamorosamente complicato sul campo, perché dopo il 2-2 di Belgrado i rossoneri avevano fatto 1-1 a San Siro e si erano qualificati solo in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta, altra regola ancora in vigore.

L’avventura in Europa League si era interrotta agli ottavi contro il Manchester United: 1-1 a Old Trafford ma sconfitta per 0-1 al Giuseppe Meazza, poi quei Red Devils avrebbero schiantato Granada e Roma (6-2 a Old Trafford) prendendosi una finale persa ai rigori contro il Villarreal. Il Milan dunque, dopo tre anni, torna in un sorteggio di Europa League e questa volta per i playoff: sicuramente pescherà una seconda del girone di questa competizione e le cose potrebbero andare bene, ma attenzione ai rischi che esistono sicuramente… (agg. di Claudio Franceschini)

LE INSIDIE DELL’EUROPA LEGUE

Quale sarà l’avversaria del Milan nei playoff di Europa League? Questa è la domanda che purtroppo si devono porre i tifosi rossoneri in vista del sorteggio di oggi a Nyon, perché dopo l’eccellente semifinale dell’anno scorso stavolta il Milan non è riuscito a superare la fase a gironi di Champions League e quindi “retrocede” nella competizione inferiore. Il girone sicuramente era complicato, ma si sarebbe potuto fare meglio, perché pure il Psg non è stato dominante come si pensava, quindi tutte le formazioni hanno giocato le loro carte e per il Milan pesa soprattutto la sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund nella quinta giornata.

La bella vittoria in rimonta sul campo del Newcastle mercoledì scorso è servita ad evitare almeno l’ultimo posto e quindi l’eliminazione completa dalle Coppe europee, che magari paradossalmente qualche tifoso avrebbe gradito per pensare al campionato. In realtà questo sarebbe un errore, perché il Milan in Europa League sarà una delle potenziali favorite per la vittoria finale, un eventuale trionfo inoltre colmerebbe un vuoto in bacheca perché il Milan non ha mai vinto questa competizione, nemmeno quando si chiamava Coppa Uefa. La chiusura al terzo posto ci porta al tempo di scoprire quale sarà il nome dell’avversaria del Milan nei playoff di Europa League.

QUALE AVVERSARIA PER IL MILAN? PLAYOFF EUROPA LEAGUE

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle sette squadre tra le quali uscirà l’avversaria del Milan: si tratta di Friburgo, Olympique Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tolosa, Rennes e Qarabag, cioè tutte le seconde dei gironi di Europa League (che giocheranno in casa al ritorno), ad eccezione naturalmente della Roma perché in questa fase sono ancora esclusi i derby nazionali. Dobbiamo quindi notare che ben tre opzioni su sette porteranno il Milan in Francia, sicuramente l’incrocio più suggestivo sarebbe quello con il Marsiglia, sia per i precedenti storici (in verità non gloriosi), sia per la presenza di Gennaro Gattuso sulla panchina dei transalpini.

Naturalmente, molto dipenderà anche dalle condizioni di forma che le squadre avranno a febbraio inoltrato (mancano ancora più di tre mesi). Dal punto di vista strettamente tecnico una buonissima opzione sarebbe il Qarabag, che avrebbe invece come lato negativo una trasferta decisamente pesante verso l’Azerbaigian, quindi magari l’opzione in assoluto preferita potrebbe essere lo Sparta Praga, ma va detto che sia il Rennes sia il Tolosa stanno soffrendo in Ligue 1 e potrebbero quindi essere graditi. La verità è che molto dipenderà più che dall’avversaria proprio dal Milan, che sulla carta sarebbe superiore…











© RIPRODUZIONE RISERVATA