Avversaria Milan quarti Europa League/ Verso il sorteggio: insidie Leverkusen e Liverpool (15 marzo 2024)

AVVERSARIA MILAN QUARTI EUROPA LEAGUE: SENZA PALETTI

Il nome dell’avversaria del Milan nei quarti di Europa League sarà determinato naturalmente dal sorteggio di oggi, venerdì 15 marzo 2024, che ci dirà contro chi proseguirà l’avventura europea dei rossoneri di Stefano Pioli. Dopo la “retrocessione” dalla Champions League dovuta al terzo posto nel girone, il Milan ha eliminato prima il Rennes nei playoff e poi lo Slavia Praga negli ottavi terminati appena ieri sera, ora quindi i tifosi del Milan si preparano ad assistere al sorteggio che li accoppierà a una nuova rivale sulla strada di quella che sarebbe la prima volta di sempre, perché la Coppa Uefa/Europa League manca ancora nel palmares della società rossonera.

Sarebbe bello colmare quella che di fatto è l’unica lacuna del Milan in campo internazionale, per scoprire il nome dell’avversaria del Milan bisogna tenere conto che nei quarti di finale di Europa League i paletti nel sorteggio non esistono più: sono rimaste in corsa otto squadre e le altre sette sono tutte possibili, compresi i derby e le squadre con cui si è già giocato. Non ci sono esclusioni di alcun genere: il fascino è garantito, anche perché il livello è davvero alto e in ogni caso il quarto di finale del Milan sarà affascinante, ma ci sono alcune formazioni che sarebbe meglio evitare ed altre tutto sommato più “giocabili”.

I NOMI PER LA POSSIBILE AVVERSARIA DEL MILAN

Come possibile avversaria del Milan nei quarti di Europa League citiamo allora innanzitutto Atalanta e Roma in ordine alfabetico, perché con tre squadre italiane ancora in corsa naturalmente il derby sarebbe una possibilità più che concreta. In stagione l’Atalanta si è rivelata una sorta di bestia nera per il Milan, ma naturalmente anche contro la Roma sarebbe un appuntamento imperdibile. Se volessimo fare un nome da evitare a tutti i costi, questo sarebbe tuttavia il Liverpool, che ricorda evidentemente la bruciante finale di Istanbul 2005 e soprattutto è la rivale che tecnicamente potrebbe avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre, quindi meglio pensarci eventualmente più avanti.

Restano poi altri quattro nomi come possibile avversaria del Milan nei quarti di Europa League: con il Bayer Leverkusen sarebbe “derby” dei colori rossoneri, parliamo della capolista ancora imbattuta e dominante in Bundesliga ma che ha sofferto assai più del previsto contro il Qarabag; il Benfica non è all’altezza di quanto dimostrato in anni recenti, ma resta una squadra che era arrivata ai quarti di Champions League nelle ultime due stagioni, quindi tutto sommato le due opzioni migliori potrebbero essere l’Olympique Marsiglia – a caccia della rivincita della famigerata finale del 1993 – oppure il West Ham, ma sarà naturalmente il sorteggio a decretare il nome dell’avversaria del Milan.











