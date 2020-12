Avversaria Milan sedicesimi Europa League 2020/ Sorteggio: attenzione a Benfica e Salisburgo…

AVVERSARIA MILAN SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: VERSO IL SORTEGGIO

In attesa di scoprire quale sarà l’avversaria del Milan nei sedicesimi di Europa League, possiamo ricordare brevemente quali siano i criteri che la Uefa impone per il sorteggio di questo turno: come ormai accade da anni, ogni squadra che si sia classificata al primo posto del suo girone incrocerà necessariamente una delle seconde, ma non potrà pescare avversarie della sua stessa nazione né quella con cui abbia già giocato nella fase precedente. Di conseguenza, i rossoneri eviteranno il Lille mentre le altre italiane sono inserite tutte in prima fascia, dunque i derby sarebbero stati comunque impossibili; in più, in Europa League arrivano le otto squadre che, terze nel girone di Champions League, retrocedono qui e sono smistate nelle due fasce secondo il loro ranking europeo. Il Milan non potrà giocare contro il Manchester United e questa è un’ottima notizia, ma ci sono comunque rivali che potrebbero metterlo in difficoltà; almeno sulla carta, perché il passo che la squadra di Stefano Pioli ha avuto in stagione, fino a questo momento, ci dice di come i rossoneri siano una delle grandi candidate a vincere il trofeo, anche se questo poi dipenderà dalla situazione in campionato che forse resta prioritaria. Ora, vediamo chi potrebbe incrociare il Milan come avversaria nei sedicesimi di Europa League.

EUROPA LEAGUE 2020: AVVERSARIA ROMA, ECCO LE SQUADRE DA EVITARE…

L’avversaria del Milan per i sedicesimi di Europa League 2020 uscirà dunque dalla seconda fascia: qui, come del resto per le altre due italiane coinvolte nel sorteggio, le formazioni da evitare sono sicuramente Benfica e Salisburgo ma non si può sottovalutare nemmeno la Real Sociedad, che pure nel girone del Napoli si è qualificata per il rotto della cuffia e sfruttando il ko dell’Az Alkmaar nell’ultima giornata. Sia come sia, bisogna al momento ragionare sulla carta e per quello che si è visto nella prima fase, ricordando anche che tra un paio di mesi la situazione potrebbe essere diversa per quanto riguarda alcune realtà; non sappiamo se lo stesso Milan avrà questo stato di grazia o se il Granada, per citare un’altra avversaria potenziale dei rossoneri, a febbraio sarà entrato nel ritmo giusto come accaduto ad alcune realtà del passato recente in Europa League. Di sicuro quello che possiamo dire al momento, e ci ripetiamo, è che la squadra di Stefano Pioli ha tutto per arrivare in fondo e mettere in bacheca un trofeo internazionale che manca ormai da 13 anni; un periodo di attesa che in assoluto potrebbe non essere nemmeno troppo lungo, ma che ovviamente per una società che ha dominato in campo internazionale ha abituato i suoi tifosi e gli addetti ai lavori a standard decisamente alti…



