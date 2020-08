Avversaria Milan/ Sorteggio Europa League, 2° turno preliminare: rossoneri contro…

Aspettando il sorteggio di Europa League per il secondo turno preliminare, l’attesa è anche sull’avversaria del Milan: i rossoneri entrano in corsa a questo punto delle gare che andranno a formare la fase a gironi del torneo. E’ anche un ritorno alle sfide internazionali per il Diavolo, che l’anno scorso aveva scelto di rinunciare ai turni preliminari – a favore del Torino – anticipando quella che con tutta probabilità sarebbe comunque stata un’esclusione. Questa volta il Milan è presente: affronterà un turno che si giocherà a porte chiuse e con una gara secca (previsti tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità dopo i 90 minuti), e l’avversaria che uscirà dal sorteggio di Nyon sarà comunque abbordabile, perché esiste una divisione in fasce e naturalmente la squadra di Stefano Pioli fa parte delle teste di serie, insieme ad altre big del calcio europeo come il Tottenham. L’obiettivo dichiarato per la società è quello di arrivare ai gironi, e poi da lì provare a correre per vincere il torneo; chiaramente vedremo più avanti se e come procederà il cammino internazionale, ma intanto siamo attenti a capire quello che succederà nel sorteggio di Europa League perché, tra poche ore, conosceremo il nome dell’avversaria del Milan per questo secondo turno preliminare che verrà disputato a giorni.

AVVERSARIA MILAN SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Dunque l’avversaria del Milan uscirà dal sorteggio di Europa League e, per il secondo turno preliminare, non dovrebbero esserci troppi timori. Scorrendo il nome delle potenziali avversarie, i rossoneri hanno ben poco di cui preoccuparsi: ci sono infatti società che hanno sicuramente un passato importante, ma che in questo momento storico possono difficilmente competere con la creatura di Stefano Pioli. Vero che si parte dallo 0-0, che il pubblico non sarà presente e che, soprattutto in una partita secca, è possibile di tutto; anche con queste premesse tuttavia è complicato immaginare che il Milan possa avere problemi nell’affrontare formazioni come Zeljeznicar o Ventspils. Ad ogni modo la possibile avversaria del Diavolo uscirà da una lista davvero molto lunga, con 30 Paesi coinvolti; si potrebbe sfidare una formazione di Gibilterra come il Lincoln Red Imps o magari una quasi di fianco a casa come il Servette, o ancora andare a incrociare le armi con i polacchi del Piast Gliwice o rappresentanti dei Paesi Baltici che rispondono ai nomi di Nomme Kalju (Estonia), Ventspils (Lettonia) e Riteriai (Lituania). Nomi che sono anche esotici, perché non fanno parte dell’élite del calcio europeo; adesso si tratta di avere solo un po’ di pazienza, e poi vedremo quale sarà l’avversaria del Milan nel secondo turno preliminare di Europa League.



