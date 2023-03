Avversaria Milan/ Sorteggio quarti Champions League: derby o quali speranze?

AVVERSARIA PER IL MILAN: AI QUARTI DI FINALE DI CAMPIONS LEAGUE DOPO 11 ANNI!

Sapremo oggi quale sarà l’avversaria del Milan nei quarti di Champions League e naturalmente sarà il sorteggio di Nyon a dare la risposta che i tifosi rossoneri attendono con ansia, intanto però il Milan può già festeggiare un traguardo di assoluto rilievo, dal momento che l’ultima apparizione dei rossoneri nei quarti di finale di Champions League risaliva prima di questa stagione al 2012, cioè ben undici anni fa, quando fu il Barcellona a sbarrare la strada al Diavolo, che poi raggiunse ancora per un paio di edizioni gli ottavi di finale prima della lunga astinenza che si interrompe finalmente con il ritorno del Milan fra le prime otto d’Europa.

U2 Songs of Surrender, oggi il nuovo album/ 40 brani della band ri-arrangiati

Ricordiamo allora per sommi capi il cammino dei rossoneri di Stefano Pioli in questa stagione della Champions League: il Milan è stato secondo nel girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, tutto sommato “leggero” grazie naturalmente allo scudetto che aveva collocato il Diavolo in prima fascia, poi un pizzico di fortuna per il Milan c’è stato nell’abbinamento per gli ottavi contro il Tottenham di Antonio Conte, avversaria comunque impegnativa ma alla portata del Milan, che infatti ha avuto la meglio grazie alla vittoria casalinga per 1-0 e al pareggio per 0-0 al ritorno a Londra. Di conseguenza, ecco perché è davvero grande l’attesa per scoprire quale potrebbe essere l’avversaria del Milan nei quarti di Champions League.

Siae, rompe con Meta: non rinnova la licenza/ Stop a canzoni su Instagram e Facebook

QUALE AVVERSARIA PER IL MILAN? QUARTI CHAMPIONS LEAGUE

Adesso allora è davvero il momento di elencare i nomi delle sette squadre tra le quali uscirà l’avversaria del Milan nei quarti di Champions League: si tratta di Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Napoli e Real Madrid, dovendo naturalmente considerare che non vi sono più vincoli di alcun genere nel regolamento. Ecco allora che forse proprio l’Inter sarebbe l’avversaria migliore per il Milan nei quarti di finale Champiosn League, nonostante gli ultimi due incroci siano finiti con altrettante vittorie dell’Inter fra Supercoppa Italiana e campionato. Già il Napoli sarebbe una avversariapiù difficile per il Milan, anche se la mancanza di abitudine a certi livelli potrebbe rendere una incognita questa sfida che in campionato sarebbe favorevole ai campani. La qualità degli uomini di Luciano Spalletti è infatti altissima e il discorso potrebbe valere anche per un Benfica a sua volta in crescita esponenziale.

Shakira, Gerard Piqué: "Non mi tocca..."/ L'affondo al tormentone

D’altronde queste potrebbero comunque essere le opzioni migliori, anche se il Chelsea potrebbe essere a sua volta una avversaria “fattibile” per il Milan nei quarti di Champions League, se si pensa alle difficoltà avute dai londinesi nel corso di questa stagione – che però non hanno impedito al Chelsea di vincere contro il Milan entrambe le partite nel girone. Insomma, sarebbe durissima, ma certamente meglio delle ultime tre ipotesi che sarebbero infatti Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid, naturalmente le tre possibili avversarie da evitare ad ogni costo per il Milan, perché servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo per avere possibilità contro i bavaresi, i Citizens e i detentori: intanto però c’è un bellissimo ritorno da celebrare, poi sarà l’urna di Nyon a dare il suo verdetto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA