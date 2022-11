Avversaria Napoli/ Sorteggio ottavi Champions League: il Psg è da evitare

Dopo un girone che resterà nella storia, adesso è finalmente giunto il momento di scoprire quale sarà l’avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League. Naturalmente sarà una seconda dei gruppi, dal momento che il fantastico cammino di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi ha consegnato al Napoli un meritatissimo primo posto nel girone A, vinto con cinque affermazioni che potremmo davvero definire una più bella dell’altra e infine chiuso con una indolore sconfitta a Liverpool che non ha ribaltato lo scontro diretto.

Probabili formazioni Napoli Empoli/ Diretta tv: Kvaratskhelia darà forfait (Serie A)

Poco più di due mesi fa si ragionava su un girone che appariva difficile, forse con l’unica eccezione dei Rangers, regolati infatti con un doppio 3-0. Le emozioni però sono state soprattutto contro Liverpool e Ajax, perché naturalmente il 4-1 contro i Reds e l’altrettanto clamoroso successo per 1-6 in Olanda resteranno per sempre nella storia del Napoli. Peccato solamente per il fatto che mancano ancora più di tre mesi agli ottavi, ovviamente non sappiamo in quali condizioni di forma ci arriveranno le squadre coinvolte ma adesso andiamo comunque a presentare quali saranno i nomi dai quali uscirà l’avversaria del Napoli agli ottavi di Champions League.

Diretta/ Verona Napoli Primavera (risultato finale 1-0: decide il gol di Caia!

QUALE AVVERSARIA PER IL NAPOLI? OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Sono appena cinque le squadre tra le quali uscirà dal sorteggio il nome dell’avversaria del Napoli: dobbiamo infatti escludere ovviamente il Liverpool ma anche le connazionali Inter e Milan, di conseguenza restano Bruges, Eintracht Francoforte, Lipsia, Borussia Dortmund e Paris Saint Germain. Pur con tutte le incognite legate al tanto tempo che ancora ci separa dalle sfide degli ottavi di Champions League, è chiaro che il pericolo principale sia rappresentato dal Psg, che in una situazione di parità praticamente assoluta con il Benfica è stato relegato al secondo posto dal minor numero di gol segnati in trasferta nel gruppo. Vedere Messi, Neymar, Mbappé e compagnia allo stadio Maradona sarebbe affascinante, ma la speranza è che eventualmente possa succedere più avanti.

Diretta/ Atalanta Napoli (risultato finale 1-2): Elmas regala il successo ai suoi!

Restano poi ben tre squadre tedesche e il Bruges. Diciamo subito che i belgi sarebbero l’opzione in assoluto preferita, perché vengono da un campionato meno competitivo e già nel girone hanno fatto una grande impresa, però non sono all’altezza del Napoli che abbiamo visto in questi mesi. Quanto alle tre tedesche, diciamo che tutte potrebbero andare bene come avversaria del Napoli: forse l’opzione preferibile potrebbe essere l’Eintracht Francoforte, mentre il Borussia Dortmund spicca naturalmente per l’esperienza internazionale. In ogni caso, potremmo riassumere dicendo che l’incognita da evitare è il Psg: tutto il resto come squadra avversaria può andare bene al Napoli di Luciano Spalletti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA