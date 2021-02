Avversaria Roma ottavi Europa League: chi è?/ Le tre inglesi da evitare!

Quale sarà l’avversaria della Roma nel sorteggio degli ottavi di Europa League? C’è grande attesa per scoprire contro chi i giallorossi proseguiranno nel torneo, dopo avere ottenuto una netta e meritata qualificazione dai sedicesimi di finale, nei quali la squadra di Paulo Fonseca ha ottenuto una doppia vittoria contro lo Sporting Braga. Pratica portoghese di fatto già chiusa all’andata in trasferta e poi completata con una vittoria mai in discussione pure all’Olimpico, merito della squadra ma anche un piccolo aiuto dal sorteggio, che non aveva offerto alla Roma una avversaria così pericolosa. Dunque ecco spiegata l’importanza del sorteggio di oggi a Nyon, perché tra le possibili rivali ci sono nomi che sarebbe meglio evitare ed altri invece decisamente più abbordabili. Cominciamo allora a ricordare che qualsiasi squadra potrebbe essere avversaria della Roma negli ottavi di finale di Europa League, perché da questo turno in poi cade ogni limitazione e tutto è possibile, anche derby nazionali o ritrovare squadre che si erano affrontate già in fasi precedenti. Andiamo allora a vedere quello che ci attende nel sorteggio degli ottavi di Europa League e quale avversaria appunto potrebbe pescare la Roma.

AVVERSARIA ROMA, OTTAVI EUROPA LEAGUE: TUTTE LE RIVALI POSSIBILI

L’avversaria della Roma che uscirà dal sorteggio degli ottavi di Europa League 2020-2021 dunque sarà una di questi quindici squadre, tutte le altre rimaste in corsa: Ajax, Arsenal, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Granada, Manchester United, Milan, Molde, Olympiacos, Rangers Glasgow, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, Tottenham, Villarreal e Young Boys. Tra le curiosità ci sono proprio gli svizzeri, che arrivano dallo stesso girone della Roma: il bis come già accennato è possibile, così come il derby italiano con il Milan, che tra l’altro andrebbe a riproprorre due volte in pochi giorni la partita che già vivremo domenica in campionato. Sicuramente tra le due opzioni sarebbe meglio lo Young Boys piuttosto che il Milan, da evitare al pari delle tre squadre spagnole che sono probabilmente lo spauracchio peggiore, perché Arsenal, Manchester United e Tottenham è meglio trovarle il più avanti possibile – fra le tre, forse l’opzione migliore sarebbero i Gunners. Ostiche naturalmente sarebbero anche le squadre spagnole, però Villarreal e Granada sono senza dubbio un gradino sotto alle inglesi.



