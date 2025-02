AVVERSARIA ROMA, UN OTTAVO DI EUROPA LEAGUE COMUNQUE TOSTO

Superato l’ostacolo Porto ieri sera soprattutto grazie a un Paulo Dybala in grande spolvero, oggi venerdì 21 febbraio 2025 è il giorno in cui scoprire quale sarà l’avversaria Roma negli ottavi di finale di Europa League. Diciamo subito che le due opzioni sono il derby contro la Lazio oppure l’Athletic Bilbao, quindi in ogni caso sono due opzioni molto impegnative, anche se il derby avrebbe ovviamente un maggior peso, anche in termini di pressioni esterne, che in una città come Roma sono un fattore da non sottovalutare mai.

Parliamo allora prima dell’Athletic Bilbao come possibile avversaria Roma: avendo chiuso al quindicesimo posto la classifica della fase campionato, la Roma sapeva che superando il playoff avrebbe incrociato agli ottavi la prima o la seconda, incroci quindi in ogni caso impegnativi. Proprio i baschi hanno chiuso il girone al secondo posto, ottimo inizio di un cammino che l’Athletic Bilbao spera possa giungere sino alla finale, dal momento che essa si giocherà proprio nel suo stadio, il San Mames della città basca. Una motivazione in più quindi per cercare di arrivare fino in fondo…

AVVERSARIA ROMA, IL POSSIBILE DERBY CON LA LAZIO

L’Athletic Bilbao, oltre al secondo posto nel girone, è anche attualmente quarto nel campionato di Liga spagnola, quindi i baschi sarebbero un nome certamente temibile come avversaria Roma negli ottavi di Europa League. Eppure, sono probabilmente l’opzione preferita da tutti o quasi, perché nella capitale sono in pochi a desiderare un derby che sarebbe molto impegnativo anche dal punto di vista mentale e psicologico, con due partite contro i cugini nello spazio di una settimana, il 6 e 13 marzo prossimi.

I numeri della stagione ci dicono che la Roma ha fatto ben 16 punti in meno fino a questo momento fra campionato ed Europa League: in particolare in Serie A c’è uno scomodo nono posto mentre i cugini sono a pari merito con la Juventus al quarto posto, tuttavia è anche vero che il derby d’andata è finito con la vittoria giallorossa per 2-0. La verità è che sarebbe una sfida impronosticabile; posto che in ogni caso l’avversaria Roma sarà una squadra molto temibile dal punto di vista tecnico, crediamo che in tanti farebbero volentieri un giretto a Bilbao, magari sperando di ripeterlo anche a maggio…

