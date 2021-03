Avversaria Roma, quarti Europa league: chi è? / United e Arsenal gli spauracchi

AVVERSARIA ROMA: CHI AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE CONTRO FONSECA?

Quale sarà l’avversaria della Roma nel sorteggio dei quarti di finale di Europa League? Per rispondere a tale domanda dovremo attendere la cerimonia di Nyon, in programma oggi alle ore 13.00, ma l’attesa è grande tenuto conto che la squadra di Fonseca è l’unica squadra italiana rimasto in gioco in entrambe le competizioni UEFA per i club. Dopo anche l’eliminazione occorsa solo ieri del Milan di Pioli, di fatto sono rimasti solo i giallorossi (che hanno invece agilmente superato lo Shakhtar Donetsk sia all’andata che al ritorno) in campo e sarà ora loro compito unico tenere alto il tricolore anche nel continente. Questo anche se le preoccupazioni entro i confini nazionali non sono poche: sappiamo infatti che primario obbiettivo della stagione per Fonseca è di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions league, ma a oggi la Roma è solo alla sesta posizione della classifica di campionato. Ma ora non preoccupiamoci della Serie A ma allarghiamo il nostro sguardo al continente, nell’attesa di conoscere l’avversaria della Roma ai quarti di Europa league.

AVVERSARIA ROMA: TANTI SPAURACCHI PER I GIALLOROSSI

Solo poche ore dunque prima di scoprire, tramite sorteggio quale sarà l’avversaria della Roma per i prossimi quarti di Europa league: e naturalmente i giallorossi sperano anche oggi di essere ben fortunati. Già al sorteggio degli ottavi le urne di Nyon erano state abbastanza clementi con i capitolini, individuando nello Shakhtar il rivale di Fonseca: avversario che i giallorossi hanno agilmente superato all’andata per 3-0 e pure al ritorno, col risultato di 2-1. Ma chissà che cosa potrebbe succedere oggi: gli spauracchi per la Lupa non sono pochi questa volta. Pericolo numero 1 in vista del sorteggio di Nyon sono certo i due club inglesi e dunque Arsenal e Manchester United, ma non dobbiamo sottovalutare squadre come il Villarreal e Ajax, che potrebbero rivelarsi avversari davvero tosti. Sulla carta invece paiono club “più abbordabili” (per quanto possano esserlo a questo punto della manifestazione ) Slavia Praga e Dinamo Zagabria, anche se proprio i croati solo ieri sera hanno eliminato a sorpresa il Tottenham di Jose Mourinho. L’incertezza dunque è grande: non ci resta che attendere il sorteggio, dove la Roma scoprirà la sua avversaria per i quarti di finale di Europa league.

