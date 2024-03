Avversaria Roma quarti Europa League/ Verso il sorteggio: con il Liverpool per la storia? (15 marzo 2024)

AVVERSARIA ROMA QUARTI EUROPA LEAGUE: TUTTO È POSSIBILE

Quale sarà l’avversaria della Roma nei quarti di Europa League? Fino a questo momento, possiamo dire che la Roma ha chiuso il girone al secondo posto, poi per la terza stagione consecutiva i giallorossi hanno dato il benservito al Feyenoord nei playoff e infine hanno liquidato il Brighton agli ottavi, ora si preparano ad assistere al sorteggio che oggi, venerdì 15 marzo, li accoppierà a una nuova rivale sulla strada di quella che sarebbe la terza finale europea consecutiva, obiettivo molto ambizioso per Daniele De Rossi, che sa come ricalcare le orme del predecessore José Mourinho sia più difficile nelle Coppe piuttosto che in campionato.

I paletti nel sorteggio non esistono più: sono rimaste in corsa otto squadre nei quarti di Europa League e le altre sette sono tutte possibili per determinare l’avversaria della Roma. Sono possibili i derby, si possono affrontare squadre con cui si è già giocato, non ci sono esclusioni di alcun genere: il fascino è garantito, anche perché il livello è davvero alto e in ogni caso il quarto di finale della Roma sarà affascinante, ma ci sono alcune formazioni che sarebbe meglio evitare ed altre tutto sommato più “giocabili”.

I NOMI PER LA POSSIBILE AVVERSARIA DELLA ROMA

Come possibile avversaria della Roma nei quarti di Europa League citiamo allora innanzitutto Atalanta e Milan, perché naturalmente anche i derby sono possibili, anzi con tre italiane ancora in corsa è pure una possibilità concreta. Sarebbero sfide affascinanti ed equilibrate, nelle quali sarebbe difficile indicare una favorita: con il Milan ci sarebbe più blasone, ma anche con l’Atalanta sarebbe un duello entusiasmante. Se volessimo fare un nome da evitare a tutti i costi, questo sarebbe tuttavia il Liverpool, sia per il calore tecnico sia perché ricorda non solo la bruciante finale di Coppa dei Campioni 1984 persa ai rigori davanti a un Olimpico quasi tutto giallorosso ma anche la semifinale di Champions League nel 2018, dopo il ribaltone sul Barcellona, con tracollo ad Anfield e seconda rimonta sfiorata in casa.

Restano poi altri quattro nomi come possibile avversaria della Roma nei quarti di Europa League: riflettori in particolare puntati sul Bayer Leverkusen, che la Roma aveva affrontato ed eliminato in una intensa e complicata semifinale di Europa League lo scorso anno, è capolista ancora imbattuta e dominante in Bundesliga ma ha sofferto assai più del previsto contro il Qarabag; il Benfica non è scintillante come in anni recenti, ma resta squadra che era arrivata ai quarti di Champions League nelle ultime due stagioni, quindi attenzione alla grande esperienza. Tutto sommato, le due opzioni migliori potrebbero essere l’Olympique Marsiglia o il West Ham, ma sarà naturalmente il sorteggio a decretare il nome dell’avversaria della Roma.











