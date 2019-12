AVVERSARIA ROMA/ Sedicesimi, sorteggio Europa League: il fantasma portoghese

Un’avversaria che la Roma sicuramente eviterebbe molto volentieri nei sedicesimi di Europa League è il Porto, che negli ultimi anni è diventato una vera e propria bestia nera per la squadra giallorossa. Abbiamo già accennato ai playoff della Champions League 2016-2017, che videro l’eliminazione della Roma costretta di conseguenza ad accontentarsi dell’Europa League. L’inizio a dire il vero era stato positivo, con un buon pareggio per 1-1 all’andata a Porto il 17 agosto 2016, che sembrava mettere la Roma in una posizione vantaggiosa per la partita di ritorno, che fu però una serata da incubo il 23 agosto all’Olimpico, dove il Porto vinse con un perentorio 0-3. L’altro ricordo poi è davvero recentissimo, perché si tratta degli ottavi della scorsa Champions League. Anche in questo caso un buon match d’andata, vinto dalla Roma per 2-1 con doppietta di Zaniolo all’Olimpico il 12 febbraio, tuttavia il 6 marzo a Porto la Roma fu sconfitta per 3-1 in una partita di ritorno con diversi strascichi polemici e che portò all’eliminazione della Roma dalla Champions League 2018-2019. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AVVERSARIA ROMA EUROPA LEAGUE: CHI CONTRO I GIALLOROSSI?

Quale sarà l’avversaria della Roma nei sedicesimi di Europa League? In attesa del sorteggio di Nyon che ci permetterà di rispondere a questa domanda, sottolineiamo che la Roma non sarà testa di serie perché è arrivata seconda nel proprio girone. Una brutta notizia, perché così il livello delle possibili rivali si alza decisamente, ma la squadra giallorossa deve solamente prendersela con sé stessa – e magari con le decisioni arbitrali con il Borussia Monchengladbach, ad essere onesti. In ogni caso, dispiace pensare che il primo posto sia andato all’Istanbul Basaksehir, squadra che la Roma ha sconfitto per 4-0 all’andata all’Olimpico e per 3-0 al ritorno a Istanbul, ma che in classifica ha chiuso davanti ai giallorossi, che anzi si sono esposti al rischio di una beffa ancora peggiore pareggiando contro il Wolfsberger giovedì sera – un solo gol in più degli austriaci e tutto sarebbe già finito. Tutto questo considerato, la squadra capitolina non sarà una delle sedici teste di serie, di conseguenza l’avversaria della Roma nei sedicesimi di Europa League sarà naturalmente una testa di serie (prime dei gironi di EL oppure una delle quattro migliori terze di Champions). Inoltre va esclusa l’Inter in quanto italiana e il Basaksehir perché già affrontato ai gironi, l’elenco comprende dunque questi 14 nomi: Ajax, Arsenal, Basilea, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Lask Linz, Malmoe, Manchester United, Porto, Salisburgo e Siviglia.

AVVERSARIA ROMA, SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

La possibile avversaria della Roma nei sedicesimi di Europa League potrebbe dunque anche essere una big, che sarebbe stato meglio trovare più avanti. L’elenco parte dall’Ajax semifinalista della scorsa Champions League, prosegue con l’Arsenal che non è più di quello di qualche anno fa ma resta naturalmente molto temibile, poi ecco naturalmente il Manchester United, il Porto che negli ultimi anni ha causato già varie delusioni alla Roma e poi anche il Siviglia che in EL fa sempre benissimo e altre squadre ostiche quali il Salisburgo o il Benfica, mentre Basilea, Braga e Celtic potrebbero essere considerate di fascia media, nomi già piuttosto graditi ai giallorossi. Naturalmente ci sono anche delle opzioni che sarebbero migliori: una tra Espanyol (che è ultimo nella Liga spagnola), Gent, Lask Linz e Malmoe sarebbero le possibilità più auspicabili per una Roma che attende il sorteggio con grande curiosità, perché il range delle possibili rivali è davvero molto ampio, da squadre fortissime che darebbero il sapore di molto più di un sedicesimo di Europa League ad ipotesi decisamente più gradevoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA