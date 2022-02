Avversaria Roma/ Sorteggio ottavi Conference League: spauracchio Bodø/Glimt

Quale sarà l’avversaria della Roma nel sorteggio degli ottavi di Conference League?

Il nome dell’avversaria della Roma negli ottavi di Conference League uscirà naturalmente dal sorteggio di oggi presso la sede della Uefa a Nyon: questo sarà l’ultimo turno con dei vincoli da rispettare in base al regolamento, di conseguenza saranno solo otto i nomi tra cui uscirà l’avversaria della Roma negli ottavi di finale, che per José Mourinho sarà il primo turno ad eliminazione diretta nella prima edizione della Conference League.

Ricordiamo infatti che la Roma, avendo vinto il proprio girone, è stata esentata dai playoff che si sono disputati fra giovedì scorso e ieri, inoltre la prima posizione nel gruppo potrebbe dare qualche vantaggio anche negli ottavi. Infatti la Roma sarà testa di serie nel sorteggio: questo significa che giocherà il ritorno in casa (che può sempre essere un vantaggio), inoltre sappiamo che non potrà essere abbinata alle altre teste di serie, ma solamente alle squadre che sono passate tramite gli spareggi e non sono quindi considerate teste di serie.

Avversaria Roma, evitare Leicester e Olympique Marsiglia

Fissati i criteri del sorteggio, possiamo ora dire che l’avversaria della Roma negli ottavi di Conference League sarà una tra Slavia Praga, Leicester, Olympique Marsiglia, Paok Salonicco, PSV Eindhoven, Vitesse Arnhem, Bodø/Glimt e Partizan Belgrado. Detto che sono vietati i derby nazionali (variabile che comunque non coinvolge la Roma) ma è possibile incrociare una squadra già affrontata nel girone, ecco allora che spicca lo spauracchio Bodø/Glimt, perché potrebbe esserci un nuovo confronto con i norvegesi che nel girone hanno rifilato alla Roma un devastante 6-1 e poi sono riusciti anche a pareggiare all’Olimpico.

Il Bodø/Glimt porta questo pessimo ricordo ma darebbe anche l’occasione di cercare la rivincita, da un punto di vista strettamente tecnico le due rivali da evitare potrebbero essere soprattutto Leicester e Olympique Marsiglia. Gli inglesi non stanno facendo faville in Premier League, ma hanno ben tre partite da recuperare e comunque sarebbe meglio evitare una rivale inglese considerate le altre opzioni; l’Olympique Marsiglia è invece secondo in Ligue 1 e dunque molto pericoloso, per i francesi tra l’altro sarebbe un altro incrocio romano dopo avere affrontato la Lazio nei gironi di Europa League.



