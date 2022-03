Avversaria Roma/ Sorteggio ottavi Conference League: spauracchio Leicester e…

Il nome dell’avversaria della Roma nei quarti di Conference League uscirà naturalmente dal sorteggio di oggi pomeriggio presso la sede della Uefa a Nyon, che definirà poi anche l’accoppiamento per l’eventuale semifinale: questo sarà un sorteggio completamente libero, senza più alcun paletto di regolamento da rispettare, di conseguenza le altre sette squadre ancora in corsa sono tutti nomi plausibili come avversaria della Roma nei quarti di finale della prima edizione della Conference League.

Ricordiamo che la Roma, avendo vinto il proprio girone, è stata esentata dai playoff che si sono disputati a febbraio, tornando in scena agli ottavi di finale, dove a dire il vero i capitolini hanno sofferto forse più del previsto contro gli olandesi del Vitesse Arnhem, un abbinamento che era stato considerato all’unanimità favorevole in occasione del precedente sorteggio di Conference League. Adesso però andiamo finalmente a scoprire quali sono i nomi delle possibili rivali per i quarti.

AVVERSARIA ROMA, I NOMI POSSIBILI (SORTEGGIO QUARTI CONFERENCE LEAGUE)

Possiamo quindi dire che l’avversaria della Roma nei quarti di Conference League sarà una tra Slavia Praga, Leicester, Olympique Marsiglia, Paok Salonicco, PSV Eindhoven, Feyenoord e Bodø/Glimt. Dato che tutto è possibile, ecco allora che spicca da un certo punto di vista il possibile incrocio con il Bodø/Glimt, perché potrebbe esserci un nuovo confronto con i norvegesi che nel girone hanno rifilato alla Roma un devastante 6-1 e poi sono riusciti anche a pareggiare all’Olimpico, uno spauracchio che sarebbe da esorcizzare in caso di nuovo abbinamento.

Da un punto di vista strettamente tecnico invece le due avversarie da evitare per la Roma potrebbero essere soprattutto Leicester e Olympique Marsiglia. Gli inglesi non stanno facendo faville in Premier League, ma naturalmente sarebbe meglio evitare una rivale inglese; l’Olympique Marsiglia è invece secondo in Ligue 1 e dunque molto pericoloso, per i francesi tra l’altro sarebbe un altro incrocio romano dopo avere affrontato la Lazio nei gironi di Europa League. Grande tradizione per le due olandesi che però sarebbero già un gradino sotto, le altre ipotesi sarebbero certamente le più gradite…











