Avversaria Roma/ Sorteggio ottavi Europa League: pericolo Arsenal, speranza…

OTTAVI EUROPA LEAGUE, ROMA IN CERCA DI RISCATTO

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Salisburgo, quale sarà l’avversaria della Roma negli ottavi di Europa League? Il sorteggio di oggi a Nyon naturalmente darà la risposta, i tifosi della Roma di José Mourinho seguiranno con un interesse speciale il cammino europeo della Magica, dopo il trionfo dello scorso maggio in Conference League che ha finalmente dato alla Roma il successo in una Coppa della Uefa – non lo era ancora la Coppa delle Fiere, antesignana della Coppa Uefa e quindi dell’attuale Europa League che la Roma ambisce a conquistare quest’anno.

Non era scontato arrivare fin qui, perché il secondo posto nella fase a gironi aveva obbligato i giallorossi a disputare i playoff contro una rivale tra l’altro decisamente ostica come il Salisburgo, che infatti otto giorni fa aveva vinto per 1-0 la partita d’andata in Austria, prima del bellissimo 2-0 firmato da Andrea Belotti e Paulo Dybala ieri sera, per ribaltare la situazione e garantire la qualificazione alla Roma. Così è arrivato l’obiettivo desiderato e adesso è tempo di scoprire quale sarà il nome dell’avversaria della Roma negli ottavi di Europa League.

QUALE AVVERSARIA PER LA ROMA? OTTAVI EUROPA LEAGUE

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle otto squadre tra le quali uscirà l’avversaria della Roma negli ottavi di Europa League: si tratta di Arsenal, Betis Siviglia, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise, in rigoroso ordine alfabetico. Si tratta delle otto formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi di Europa League e avranno quindi il vantaggio di giocare il ritorno in casa – sappiamo quindi già che la partita d’andata sarà allo stadio Olimpico di Roma, dal momento che i giallorossi non sono testa di serie.

Si capisce che si tratta di un elenco con enormi differenze fra le sue componenti, le avversarie in assoluto più auspicabili potrebbero essere gli ungheresi del Ferencvaros e i belgi dell’Union Saint-Gilloise, poi man mano il livello si alza fino a giungere a quello che sarebbe un incrocio stellare contro l’Arsenal, capolista della Premier League inglese, che però naturalmente José Mourinho vorrebbe affrontare il più tardi possibile. Ci vuole ancora un po’ di pazienza, sarà naturalmente l’urna di Nyon a svelare tutto…











