Avversaria Roma/ Sorteggio quarti Europa League: rischi Juventus e United

L’AVVERSARIA DELLA ROMA NEI QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE

Quale sarà l’avversaria della Roma nei quarti di Europa League 2023 lo scopriremo nel sorteggio di oggi a Nyon, i tifosi giallorossi intanto si godono un’altra stagione che possiamo definire brillante nelle Coppe europee sotto la guida di José Mourinho, che l’anno scorso portò la Roma a vincere la Conference League e adesso è nelle prime otto di Europa League, traguardo comunque già di buonissimo livello, anche se naturalmente si spera di migliorare ancora.

Possiamo allora ricordare in breve che la Roma in questa stagione di Europa League è arrivata seconda nel suo girone alle spalle del Betis Siviglia, motivo per cui ha dovuto disputare il playoff a febbraio con il Salisburgo, superato con una vittoria per 2-0 all’Olimpico dopo la sconfitta dell’andata in Austria, poi un’altra vittoria per 2-0 in casa è stata determinante per eliminare negli ottavi anche la Real Sociedad, grazie al pareggio per 0-0 al ritorno in Spagna. Di conseguenza la Magica è ancora in corsa, ecco perché è davvero grande l’attesa per scoprire quale potrebbe essere l’avversaria della Roma nei quarti di Europa League 2023.

QUALE AVVERSARIA PER LA ROMA? SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE 2023

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle sette squadre tra le quali uscirà l’avversaria della Roma nei quarti di Europa League 2023: si tratta di Bayer Leverkusen, Feyenoord, Juventus, Manchester United, Siviglia, Sporting Lisbona e Union Saint Gilloise, dovendo naturalmente considerare che non vi sono più vincoli di alcun genere nel regolamento. Ecco allora che sarebbe possibile anche un affascinante derby italiano contro la Juventus, che richiamerebbe alla memoria tante epiche battaglie della nostra Serie A. Altra ipotesi di enorme fascino è il Manchester United, anche se con i Red Devils pesano alcuni bruttissimi ricordi.

Molto pericoloso sarebbe anche il Siviglia come avversaria della Roma nei quarti della Europa League 2023, considerata l’enorme tradizione degli spagnoli in questa competizione. Ecco poi Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona (che ha eliminato l’Arsenal), due squadre di ottimo livello ma che consideriamo teoricamente già un gradino sotto. Ancora migliore potrebbe essere l’abbinamento con il Feyenoord, naturalmente a sua volta suggestivo ricordando la finale di Conference League, infine l’opzione preferita potrebbe essere l’Union Saint Gilloise, anche se i belgi finora sono stati la rivelazione assoluta di questa Europa League 2023.











