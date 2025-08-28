Avversarie Atalanta Champions League: con il sorteggio scopriremo i nomi delle rivali dei bergamaschi nella fase campionato (oggi 28 agosto 2025)

AVVERSARIE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE: INIZIA LA CERIMONIA!

In pochi minuti, un salto indietro di un anno: per introdurci al sorteggio che designerà le avversarie Atalanta in Champions League, possiamo ricordare il cammino della Dea nella scorsa edizione. Spiccò certamente il doppio incrocio contro le big di Spagna, il Real Madrid che venne a vincere a Bergamo e il Barcellona al quale invece la banda del Gasp seppe imporre il pareggio in Catalogna. Questo ci ricorda che l’Atalanta spesso fece meglio in trasferta piuttosto che in casa nella “fase campionato” della scorsa edizione: in casa ci furono anche i pareggi contro Arsenal e Celtic, con rimpianti soprattutto contro gli scozzesi.

Il bilancio complessivo fu comunque ottimo, con quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta per 15 punti in classifica, che però costrinsero la Dea ad un amaro nono posto che con il senno di poi si rivelò fatale, dal momento che nei playoff di febbraio ci fu l’inattesa eliminazione per mano del Club Brugge. Globalmente però sono bei ricordi, che speriamo di rivivere scoprendo fra pochissimo i nomi delle avversarie Atalanta! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALI RIVALI PER JURIC DAL SORTEGGIO?

Fa sempre piacere parlare delle avversarie Atalanta in Champions League, perché è un modo per ricordare che la Dea bergamasca sarà ancora una volta presente nel tabellone principale della massima competizione per club, ormai quasi un’abitudine grazie al ciclo di Gian Piero Gasperini, che ora passa l’ideale testimone al “discepolo” Ivan Juric.

Oggi, giovedì 28 agosto 2025, sarà il giorno del sorteggio che, per la seconda stagione consecutiva, andrà a formare non più la fase a gironi, bensì gli accoppiamenti di tutte le partite della cosiddetta “fase campionato”, con le 36 squadre partecipanti che saranno nuovamente inserite in una classifica unica.

L’Atalanta lo sa bene, sfiorò l’anno scorso le prime otto posizioni che avrebbero evitato i playoff di febbraio che invece furono fatali alla Dea, che infatti fu eliminata un po’ a sorpresa dai belgi del Bruges proprio nel primo turno ad eliminazione diretta della scorsa edizione della Champions League, quando forse si sognava più in grande ormai.

La Dea è in seconda fascia, ma tutto questo conta fino a un certo punto con la nuova formula: infatti ogni squadra pescherà le proprie otto rivali a due a due da ogni fascia, compresa la propria. Il vincolo semmai è che non si possono avere derby, quindi dalla seconda fascia tra le avversarie Atalanta in Champions League non potrà uscire la Juventus e i pericoli maggiori sarebbero certamente Arsenal, Bayer Leverkusen (con cui il precedente sarebbe dolcissimo) e Atletico Madrid.

AVVERSARIE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE, CHI POTREBBE TOCCARE ALLA DEA?

Facile capire che quelli saranno i tre nomi che sarebbe meglio evitare dal sorteggio di oggi come eventuali avversarie Atalanta in Champions League dalla seconda fascia. Invece in ogni caso saranno durissimi gli abbinamenti con l’urna delle teste di serie. Qui ci sarà da escludere l’Inter, ma per il resto avremo i detentori del Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona, con la certezza che una di queste nei prossimi mesi farà tappa al Gewiss Stadium di Bergamo, mentre con un’altra sarà la Dea a vivere una trasferta di lusso.

Insomma, la seconda fascia potrebbe fare la differenza per il livello complessivo delle squadre che saranno avversarie Atalanta nella fase campionato di Champions League, senza dimenticare però che ben quattro partite saranno giocate contro rivali di terza e quarta fascia, con tanti punti decisivi in ballo. In terza fascia non potrà capitare il Napoli, la sfida più affascinante sarebbe quella con l’Ajax, già battuto a casa sua con il Gasp, mentre in quarta fascia i pericoli maggiori come avversarie Atalanta dovrebbero essere Athletic Bilbao e Newcastle.