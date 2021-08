Avversarie Atalanta girone Champions League 2021-2022/ Sorteggio, chi contro la Dea?

AVVERSARIE ATALANTA SORTEGGIO GIRONE CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022

Oggi scopriremo quali saranno le avversarie dell’Atalanta nel girone di Champions League 2021-2022, perché è in programma il tradizionale sorteggio della prima fase a gironi che vedrà protagonista per la terza stagione consecutiva l’Atalanta. Già questo è un grande motivo d’orgoglio per la Dea bergamasca, a maggior ragione se si considera che nelle due precedenti partecipazioni l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha sempre passato questa fase a gironi, raggiungendo i quarti nel 2020 e gli ottavi nel 2021, con successi di prestigio come quelli sui campi di Ajax e Liverpool nella scorsa edizione.

Il ranking Uefa dell’Atalanta ne ha tratto a sua volta beneficio e di conseguenza la squadra nerazzurra sarà una mina vagante che tutti vorranno evitare dalla terza fascia, la classica compagine che aggiunta a due big dalle fasce più alte renderebbe esplosivo il girone di Champions League, anche se noi speriamo che le avversarie dell’Atalanta possano essere alla portata della Dea di Gian Piero Gasperini. Ricordato naturalmente che non si potranno affrontare altre squadre italiane, scopriamo allora cosa attende l’Atalanta nel sorteggio del girone.

CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022, GIRONE ATALANTA: I PRONOSTICI

Le avversarie dell’Atalanta nel girone di Champions League 2021-2022 più temibili arriveranno naturalmente da prima e seconda fascia. Le teste di serie sono le detentrici di Champions ed Europa League più le sei vincitrici dei massimi campionati europei: Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco e Atletico Madrid sono da evitare, mentre Villarreal, Lille e Sporting Lisbona sarebbero abbonamenti assai più graditi. Rischia di andare peggio dalla seconda fascia, dove infatti all’Atalanta potrebbero toccare come avversarie Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Paris Saint Germain e Liverpool, di conseguenza ci sarebbe da augurarsi di prendere Siviglia o Borussia Dortmund.

Considerando però che passano agli ottavi le prime due di ogni girone, ecco che l’auspico è naturalmente che almeno da una delle due fasce arrivi un’avversaria non facile ma quanto meno abbordabile, perché un girone di ferro con due colossi sarebbe una montagna difficilissima da scalare. A completare il quadro delle avversarie dell’Atalanta nel girone di Champions League ci sarà la quarta fascia dove il nome da evitare sarebbe il Wolfsburg, ma naturalmente saranno le altre due fasce a dirci quali prospettive si apriranno per la Dea.



