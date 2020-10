Avversarie Atalanta girone Champions League/ Sorteggio: insidia Real Madrid e…

L’Atalanta aspetta di conoscere le sue avversarie nel girone di Champions League: è ormai imminente il sorteggio che svelerà i gruppi che andranno a comporre la prima fase del torneo continentale. La Dea parte dalla terza fascia, ed è reduce da un capolavoro: alla prima partecipazione di sempre in Champions League ha raggiunto i quarti di finale e, nella gara secca di Lisbona, è arrivata al 90’ sul risultato di 1-0 contro il Psg, prima di venire clamorosamente rimontata e venire eliminata. Logicamente la squadra di Gian Piero Gasperini spera ora di ripetersi, anche se il tecnico piemontese sa molto bene che è l’anno della conferma il più difficile; soprattutto adesso l’Atalanta non è più una sorpresa e nessuno la vorrà prendere sotto gamba, anzi le big spereranno magari di non pescare proprio gli orobici nella terza fascia del sorteggio. Anche noi allora ci mettiamo nell’attesa di scoprire quali saranno le avversarie dell’Atalanta nel girone di Europa League, perché finalmente stiamo per cominciare.

AVVERSARIE ATALANTA SORTEGGIO GIRONE CHAMPIONS LEAGUE

Le avversarie dell’Atalanta nel girone di Champions League possono essere delle big: in particolare le teste di serie – la Juventus per ovvie ragioni non può essere incrociata – forse solo Zenit e Porto rappresentano minacce meno immediate ma i campioni in carica del Bayern, lo stesso Psg e poi ancora Real Madrid e Liverpool sono squadroni, al netto di come poi la Dea si potrebbe comportare. Anche la seconda fascia non scherza: da qui possono uscire Barcellona o Atletico Madrid come anche il Manchester United, ma rappresentano minacce anche Manchester City e Chelsea. Sarebbero intriganti le sfide ad Ajax e Borussia Dortmund, con i gialloneri ci sarebbe anche il conto in sospeso da quell’Europa League conclusa ai sedicesimi; infine la terza fascia, qui le avversarie dell’Atalanta per il girone di Champions League potrebbero essere Bruges o Borussia Monchengladbach, Olympique Marsiglia (forse la peggiore di tutte) e Rennes, Ferencvaros e Mdtjylland e infine Lokomotiv Mosca e Istanbul Basaksehir.



