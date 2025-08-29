Avversarie Bologna Europa League: il sorteggio ci dirà quali saranno le rivali per i rossoblù nella fase campionato (oggi 29 agosto 2025)

AVVERSARIE BOLOGNA EUROPA LEAGUE: SORTEGGIO DISCRETO PER I FELSINEI

Le avversarie Bologna in Europa League sono state sorteggiate. Il sorteggio europeo ha riservato al Bologna un cammino affascinante e variegato. Dalla prima fascia sono usciti Aston Villa e Salisburgo: i rossoblù affronteranno gli inglesi a Birmingham e gli austriaci al Dall’Ara. In seconda fascia toccherà al Celtic, atteso a Bologna, e al Maccabi Tel Aviv, sfida che si disputerà in campo neutro e non in Israele. Dalla terza fascia il Bologna pescherà la Steaua Bucarest, da affrontare in trasferta, e il Friburgo, che arriverà sotto le Due Torri. Sfuma quindi l’incrocio con il Nottingham Forest di Ndoye. Infine, in quarta fascia, un sorteggio favorevole: in casa ci sarà il Brann, mentre in trasferta gli emiliani vivranno la suggestiva sfida con il Celta Vigo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Roma Bologna (risultato finale 1-0): esordio ok per Gasperini! (Serie A, 23 agosto 2025)

AVVERSARIE BOLOGNA EUROPA LEAGUE: INIZIA LA CERIMONIA!

In pochi minuti, per introdurci al sorteggio che designerà le avversarie Bologna in Europa League, ci sembra giusto ricordare il cammino degli emiliani nella scorsa stagione, addirittura in Champions League. Il Bologna iniziò con il discreto pareggio contro lo Shakhtar Donetsk, poi tutto sommato fece buona figura perdendo per 2-0 ad Anfield contro il Liverpool, successivamente arrivarono partite giocate anche bene ma nelle quali al Bologna mancò sempre qualcosa, specie in attacco. Così arrivarono le sconfitte contro Aston Villa, Monaco e Lille che di fatto tagliarono fuori i rossoblù da ogni speranza.

DIRETTA/ Bologna Lecce Primavera (risultato finale 2-0): Ferrari sigilla la vittoria! (oggi 23 agosto 2025)

Il finale fu invece più che positivo e all’insegna dell’orgoglio: il pareggio sul campo del Benfica, la perla della vittoria per 2-1 contro il Borussia Dortmund e infine un altro pareggio in terra lusitana contro lo Sporting Lisbona, sicuramente adesso sarà tutta esperienza molto utile per cercare di fare meglio nella nuova stagione europea al piano “inferiore”. Andiamo quindi adesso a scoprire quali saranno i nomi delle avversarie Bologna nella fase campionato di Europa League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NOMI DELLE RIVALI PER ITALIANO

L’anno scorso era stata un’avventura molto simile a un sogno, questa volta si potrebbe coltivare qualche ambizione in più e allora oggi, venerdì 29 agosto 2025, sarà molto importante scoprire quali saranno i nomi delle otto avversarie Bologna in Europa League, naturalmente con riferimento alla cosiddetta “fase campionato” che abbiamo scoperto nella scorsa stagione.

Probabili formazioni Roma Bologna/ Quote: Dybala e Soulé insieme! (Serie A, oggi sabato 23 agosto 2025)

Il Bologna era addirittura in Champions League, la missione si rivelò troppo difficile per i rossoblù di Vincenzo Italiano ma non mancarono alcune soddisfazioni e soprattutto l’esperienza internazionale può essere stata molto utile quando poi i felsinei si sono ritrovati a giocarsi un titolo.

Il riferimento è naturalmente alla finale di Coppa Italia vinta contro il Milan, che ha riportato un trofeo nella bacheca del Bologna dopo addirittura 51 anni di astinenza ed ha avuto anche come piacevole corollario la qualificazione per la nuova edizione della Europa League, che permetterà ai rossoblù di giocare le Coppe per il secondo anno consecutivo.

Insomma, stavolta si vuole provare a lasciare un segno più profondo anche fuori dai confini nazionali ed allora ecco che diventa molto importante cercare di capire quali potranno essere le avversarie Bologna in Europa League, naturalmente due da ciascuna fascia di merito compresa quella di appartenenza, come ormai sappiamo bene.

AVVERSARIE BOLOGNA EUROPA LEAGUE: QUALI SARANNO GLI SPAURACCHI?

Evidentemente l’attenzione si concentrerà sicuramente in primis sulle squadre che fanno parte della prima fascia di merito. Qui tra le avversarie Bologna in Europa League dobbiamo escludere la Roma causa divieto ai derby, ma ci sono comunque tanti nomi di grande qualità ed esperienza, come ad esempio il Porto che non manca mai nelle Coppe europee, il Betis Siviglia reduce dalla finale di Conference League nella scorsa stagione e due squadre che il Bologna aveva incrociato in Champions League perdendo contro entrambe, cioè il Lille e l’Aston Villa, quindi bisognerà stare molto attenti.

Dalla seconda fascia potrebbe emergere come nome di spicco il Lione, ma attenzione anche a diverse piazze molto calde come quelle dei Celtic Glasgow, della Stella Rossa di Belgrado e naturalmente del Fenerbahce, tuttavia non più guidato in panchina da José Mourinho. Scendendo ancora, ci potrebbero essere nomi comunque pericolosi tra le avversarie Bologna, ad esempio dai campionati top arrivano Nottingham Forest, Celta Vigo, Stoccarda e Nizza, ecco allora che sarà davvero molto importante scoprire come si comporrà il cammino europeo dei rossoblù…