Avversarie Fiorentina Conference League: il sorteggio deciderà le sei rivali dei viola di Stefano Pioli nella fase campionato (oggi 29 agosto 2025)

AVVERSARIE FIORENTINA CONFERENCE LEAGUE: L’EVENTO COMINCIA!

Tra poco conosceremo i nomi delle avversarie Fiorentina in Conference League, ci sembra giusto ricordare il cammino dei viola nella scorsa stagione, la prima con l’attuale formula. Il debutto fu con una vittoria casalinga per 2-0 contro i gallesi The New Saints, poi ecco per la Fiorentina anche il successo esterno con un divertente 2-4 contro gli svizzeri del San Gallo. Alla terza giornata uno stop, sconfitta per 2-1 a Cipro contro l’Apoel Nicosia, al quarto turno curiosamente un’altra rivale cipriota, ma con vittoria per 3-2 al Franchi contro il Pafos.

Memorabile fu il 7-0 rifilato agli austriaci del Lask Linz nella quinta giornata, infine il pareggio per 1-1 contro il Vitoria Guimaraes sancì per la Fiorentina il terzo posto nella classifica unica con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Andiamo quindi adesso a scoprire quali saranno i nomi delle avversarie Fiorentina in questa nuova Conference League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NOMI DELLE RIVALI PER PIOLI

Eccoci ancora qui, per la quarta edizione consecutiva: ormai è una delle certezze del calcio, oggi venerdì 29 agosto 2025 il sorteggio decreterà i nomi delle avversarie Fiorentina in Conference League, la competizione alla quale i viola parteciperanno appunto per il quarto anno consecutivo su cinque edizioni totali finora disputate della “nuova” Coppa europea.

Ieri sera c’è stato qualche brivido in più del previsto contro il Polissya Zhytomyr, ma alla fine i gigliati di Stefano Pioli hanno vinto anche la partita di ritorno, dopo avere già dominato all’andata, assicurandosi così il posto nel tabellone principale per andare ancora una volta a caccia di un titolo che sembra stregato.

La Fiorentina infatti ha raggiunto due finali consecutive nel 2023 e nel 2024, perdendole tuttavia entrambe, mentre il peggior risultato è stata la semifinale dell’anno scorso, comunque sempre fra le prime quattro e di conseguenza a caccia di un successo che a livello internazionale manca dalla Coppa delle Coppe del 1961.

Adesso però dobbiamo ragionare sulle avversarie Fiorentina in Conference League, tenendo conto che la “fase campionato” ha 36 squadre e girone unico come per le altre due Coppe, ma le giornate saranno solamente sei, motivo per cui le squadre sono state suddivise in altrettante fasce di merito e ovviamente ne pescheranno una da ciascuna.

AVVERSARIE FIORENTINA CONFERENCE LEAGUE: CHI SAREBBE MEGLIO EVITARE?

Spicca un dato curioso che vogliamo evidenziare parlando delle avversarie Fiorentina in Conference League: ci saranno ben quattro squadre polacche, ricordiamo allora che al massimo se ne potranno affrontare due. I viola sono in prima fascia come squadra con il coefficiente Uefa più alto fra tutte le 36 partecipanti, fra le altre cinque della Pot 1 il nome più blasonato potrebbe essere lo Shakhtar Donetsk, però gli ucraini non sono più quelli di qualche anno fa, pagando ovviamente gli strascichi della guerra.

Attenzione alla seconda fascia che comprende Crystal Palace e Rayo Vallecano: quest’anno non ci sono nomi blasonati come il Chelsea, ma sono le rappresentanti di Inghilterra e Spagna, dunque sarà meglio fare attenzione. La terza fascia comprende invece Mainz e Strasburgo, per completare il discorso sui campionati big: per il resto, l’elenco delle avversarie Fiorentina potrebbe farci scoprire realtà poco note, citiamo Lincoln Red Imps e Hamrun Spartans perché rappresentano federazioni piccolissime come Gibilterra e Malta.