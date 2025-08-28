Avversarie Inter Champions League, contro i nerazzurri nella fase “campionato” spiccano Liverpool, Arsenal, Dortmund e Atletico (oggi 28 agosto 2025)

AVVERSARIE INTER CHAMPIONS LEAGUE: LIVERPOOL, BORUSSIA DORTMUND E ARSENAL I NOMI DI SPICCO

Le avversarie Inter nella prima fase della nuova Champions League saranno Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union Saint-Gilloise. Le partite casalinghe per i nerazzurri saranno quelle contro Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty, mentre ovviamente le altre saranno in trasferta. Volendo azzardare un primo bilancio, è andata non malissimo dalla prima fascia, con la grande sfida a San Siro contro il Liverpool e la trasferta a Dortmund, certamente dura ma meno tosta di altri possibili incroci fra le teste di serie.

Decisamente male invece dalla seconda fascia, dove le avversarie Inter saranno Arsenal (esattamente come l’anno scorso) e Atletico Madrid in Spagna, francamente sarebbe stato difficile avere peggio. Dalla terza fascia spicca la trasferta in casa dell’Ajax, sempre affascinante, le altre avversarie Inter saranno infine Slavia Praga, i kazaki del Kairat Almaty (per fortuna in casa) e i belgi dell’Union Saint Gilloise. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NOMI DELLE RIVALI PER CHIVU

Oggi giovedì 28 agosto 2025 scopriremo i nomi delle otto squadre che saranno le avversarie Inter in Champions League, in quella che fin dall’anno scorso si può correttamente chiamare “fase campionato”, con le 36 squadre partecipanti inserite in una classifica unica. L’Inter lo ricorda molto bene, perché chiuse tra le prime otto che evitarono così i playoff di febbraio.

Il cammino dei nerazzurri proseguì sino alla finale, l’epilogo fu pessimo ma naturalmente resta un ricordo globalmente eccellente, che ha consolidato la posizione dell’Inter come una delle nove squadre che sono in prima fascia di merito grazie al coefficiente, anche se sappiamo bene che le otto avversarie arriveranno due a testa da ciascuna delle quattro fasce, compresa quella di appartenenza.

Passato il testimone da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, l’Inter ha acquisito negli ultimi anni un forte status a livello internazionale perché due finali di Champions League in tre edizioni sono un bilancio che pochissimi possono vantare, certo il sogno sarebbe quello di tornare anche a vincere, ma per questo ci sarà tempo per fare tutte le considerazioni del caso.

Abbiamo accennato al fatto che due delle avversarie Inter in Champions League usciranno dall’urna delle teste di serie che, oltre ai nerazzurri, comprende anche Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona, quindi è evidente come un minimo di due partite di altissimo livello saranno garantite già nei prossimi mesi, con una certa difficoltà nel dire quali potrebbero essere le più “facili”.

AVVERSARIE INTER CHAMPIONS LEAGUE, I POSSIBILI INCROCI PARTICOLARI DALLE FASCE

In attesa di scoprire le avversarie Inter in Champions League, ricordiamo che con le due rivali di ogni fascia si giocherà una partita in casa e l’altra in trasferta. Resta anche il divieto di affrontare squadre della stessa nazione e ciò avrà un peso soprattutto per quanto riguarda la seconda fascia, perché l’Inter deve escludere Atalanta e Juventus, con Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e Arsenal che sarebbero certamente i nomi più pericolosi e tra l’altro in due casi su tre (tedeschi e inglesi) ripetizioni di sfide già vissute anche l’anno scorso nella fase campionato di Champions League.

Il vero livello complessivo delle avversarie Inter in Champions League potrebbe essere determinato dai nomi che usciranno dalla terza e dalla quarta fascia, per capire se si potrà andare relativamente tranquilli, oppure se si annuncerà salita. Ad esempio in terza fascia bisogna escludere il Napoli, ci sono discrete possibilità di incrociare un’olandese pensando a Psv Eindhoven e Ajax. Dalla quarta fascia invece gli spauracchi principali potrebbero essere Athletic Bilbao e Newcastle, ma ormai non è lunga l’attesa per scoprire i nomi delle avversarie Inter.