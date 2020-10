Avversarie Inter girone Champions League/ Sorteggio, rischio Manchester City e…

Quali saranno le avversarie dell’Inter nel girone di Champions League? I nerazzurri stanno per conoscere le squadre contro cui dovranno giocare nella prima fase del torneo, cui partecipano per la terza volta con la speranza, finalmente, di superarla. La squadra di Antonio Conte è reduce dalla finale di Europa League, persa in maniera beffarda contro il Siviglia: un risultato che è stato appunto possibile per l’eliminazione dal girone di Champions League, secondo la formula che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere. Nell’attesa di conoscere le avversarie dell’Inter, dobbiamo innanzitutto ricordare che la fascia di competenza è la terza: il sorteggio prevede che non siano possibili derby contro squadre che fanno parte dello stesso Paese, non ci sarà quindi una sfida alla Juventus così come alle altre italiane (Atalanta e Lazio), le quali però sono allo stesso modo in terza fascia e dunque non avrebbero in ogni caso potuto essere avversarie. Vediamo dunque quali sono le possibilità per l’Inter, che naturalmente può pescare un girone abbordabile come uno di ferro.

AVVERSARIE INTER SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

Le avversarie nel girone di Champions League che l’Inter vorrebbe evitare, almeno sulla carta, sono una delle teste di serie (escluse Zenit e Porto, tutto sommato potrebbe essere un affare anche il Siviglia, nonostante l’esito della finale di Europa League) ma il punto è che quest’anno nella seconda fascia ci sono squadroni come Barcellona e Manchester City, Atletico Madrid e Manchester United. Il sorteggio positivo potrebbe essere lo Shakhtar Donetsk, già travolto per 5-0 in agosto; dalla quarta fascia sostanzialmente una squadra può valere l’altra, ma tre le avversarie a bocce ferme sarebbe peggio l’Olympique Marsiglia, anche perché reca con sé brutti ricordi legati all’eliminazione del 2012, che per lungo tempo ha rappresentato l’ultima esperienza nerazzurra in Champions League. Un girone con Bayern, Barcellona e Marsiglia sarebbe un mezzo incubo per l’Inter, ma tutto sommato anche le sfidanti non sarebbero troppo contente di trovare la squadra di Antonio Conte dalla terza fascia; non resta che aspettare, e vedere quello che succederà…



