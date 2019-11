Avversarie Italia/ Girone Europei 2020: chi giocherà con gli azzurri?

Quali saranno le avversarie dell’Italia nel girone degli Europei 2020? La risposta arriverà oggi dal sorteggio di Bucarest, che però a dire il vero dovrà tenere conto di moltissimi parametri, tanto che molto è già stato definito ancora prima che il sorteggio cominci. La prima certezza è che l’Italia di Roberto Mancini si è conquistata lo status di testa di serie grazie al fantastico cammino nel girone di qualificazione, coronato dal 9-1 contro l’Armenia, decima vittoria su altrettante partite disputate. Sappiamo anche che l’Italia giocherà nel girone A: questo perché sarà proprio Roma ad ospitare la partita inaugurale degli Europei 2020, edizione itinerante che sarà ospitata da 12 città in altrettante nazioni. Ogni gruppo sarà ospitato da due città: a Roma è stata associata Baku e, dal momento che l’Azerbaigian non si è qualificato, abbiamo anche già la certezza di disputare allo stadio Olimpico tutte le nostre tre partite del girone A. Almeno in questa prima fase degli Europei 2020 godremo dunque del fattore campo, un vantaggio che dovremo sfruttare nel migliore dei modi.

AVVERSARIE ITALIA GIRONE EUROPEI 2020: LE POSSIBILI RIVALI

Mentre sale l’attesa per scoprire le avversarie dell’Italia nel girone degli Europei 2020, bisogna dire che anche sul nome delle rivali ci sono già diversi paletti. Ad esempio tra le sei squadre della seconda fascia non bisogna considerare Olanda e Russia, che sono tra le nazioni organizzatrici di Euro 2020 e dunque giocheranno nei rispettivi gironi “casalinghi”: restano dunque solamente quattro opzioni per l’Italia, cioè Francia, Polonia, Svizzera e Croazia. Dalla terza fascia bisogna escludere per lo stesso motivo la Danimarca e di conseguenza restano cinque nomi di possibili avversarie per l’Italia, cioè Portogallo, Turchia, Austria, Svezia e Repubblica Ceca. Clamorosa la situazione della quarta fascia, già bizzarra di suo perché formata da Galles, Finlandia e da quattro X che indicano le formazioni che usciranno dai playoff del mese di marzo 2020: queste quattro però verranno collocate per vincoli vari nei gironi dalla C alla F, di conseguenza ecco che dalla quarta fascia per l’Italia restano solamente due opzioni, appunto Galles o Finlandia, peraltro già affrontata nelle qualificazioni.

