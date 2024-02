AVVERSARIE ITALIA GIRONE NATIONS LEAGUE 2024/ Tutto pronto, via al sorteggio! (8 febbraio)

AVVERSARIE ITALIA GIRONE NATIONS LEAGUE 2024: SI COMINCIA!

Le avversarie dell’Italia nel girone di Nations League 2024 stanno per essere svelate. Possiamo allora fare un salto nel tempo e ricordare con chi era finita in gruppo la nostra nazionale nell’ultima edizione del torneo: l’Italia aveva avuto come avversarie Inghilterra, Germania e Ungheria, un gruppo di ferro come potrebbe capitare anche oggi. Tra le altre cose, non era poi iniziata benissimo perché gli azzurri avevano perso 5-2 in terra tedesca; poi però erano risorti e non avevano più perso, e incredibilmente per la qualificazione alla Final Four avevano dovuto lottare con l’Ungheria di Marco Rossi.

I magiari erano stati capaci di vincere sia in Germania che in Inghilterra, qui con un roboante 4-0 destinato a rimanere nella storia. Alla fine l’Italia aveva vinto il suo girone con 11 punti, a una sola lunghezza aveva chiuso una grande Ungheria mentre l’Inghilterra era clamorosamente retrocessa con soli 3 punti e zero vittorie, anche se poi poco più avanti avrebbe dominato il girone delle qualificazioni agli Europei rifilando anche due sconfitte agli azzurri. Adesso però bisogna tornare a parlare del presente, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: il sorteggio di Parigi comincia, quindi conosciamo le avversarie dell’Italia nel girone di Nations League 2024! (agg. di Claudio Franceschini)

GIRONE NATIONS LEAGUE 2024: VERSO IL SORTEGGIO

Tra poche ore, precisamente alle 18:00 di giovedì 8 febbraio, scopriremo quali saranno le avversarie dell’Italia nel girone di Nations League 2024, perché avrà luogo il sorteggio che a Parigi definirà i quattro gruppi della Lega A in questa competizione. Per scoprire quali possano essere le avversarie dell’Italia dobbiamo innanzitutto ricordare la formula del sorteggio: le 16 nazionali che fanno parte della Lega A di Nations League 2024 andranno a formare quattro gironi – la vincente si qualificherà per la Final Four – e il paletto imposto dalla Uefa è quello delle fasce, che sono la derivante dei risultati ottenuti nella precedente manifestazione.

L’Italia, avendo timbrato la semifinale lo scorso anno (così come nell’edizione precedente), è testa di serie: le altre nazionali in prima fascia sono Spagna (campione in carica), Croazia (finalista) e Olanda, altra semifinalista. Sono dunque le tre squadre che gli azzurri non potranno incrociare nel girone di Nations League 2024: sicuramente un dato positivo, ma le insidie che si nascondono nel sorteggio di oggi non sono poche e allora, mentre aspettiamo che finalmente le urne si aprano, possiamo andare a fare qualche previsione sulle avversarie dell’Italia nel girone di Nations League 2024.

CON CHI GIOCHERANNO GLI AZZURRI IN NATIONS LEAGUE 2024?

Sicuramente nel pensare alle avversarie dell’Italia nel girone di Nations League 2024 vengono in mente Francia e Germania: a causa degli scarsi risultati nell’ultima competizione entrambe sono finite in terza fascia e dunque rappresentano il grande spauracchio per tutte le big, anche per l’Italia che dalla terza fascia teme anche la Svizzera, che ci ha fatto malissimo nelle qualificazioni all’ultimo Mondiale. In seconda fascia sono presenti Danimarca, Portogallo, Belgio e Ungheria; nella quarta fascia invece le quattro promosse dalla Lega B e cioè Bosnia, Israele, Scozia e Serbia. Ora: vediamo quale potrebbe essere un girone abbordabile per gli azzurri.

L’Italia potrebbe ritrovarsi con Ungheria (già affrontata nell’ultima Nations League), Polonia e Bosnia come avversarie: sarebbe certamente un girone più che abbordabile. Tuttavia, c’è la possibilità più che concreta del gruppo di ferro: capitare con Belgio, Francia e Serbia come avversarie sarebbe bruttissimo per gli azzurri, ma anche un girone con Portogallo, Germania e Scozia sarebbe tutt’altro che una passeggiata. Se da una parte allora temiamo, dall’altra possiamo dire che la formula della Nations League 2024 se non altro apre a gironi non scontati, dando un po’ di pepe a una competizione che deve ancora decollare.











